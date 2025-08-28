Honor Magic V5 arriva in Europa: grande qualità al giusto prezzo

Lo abbiamo atteso per tanto tempo, e finalmente è arrivato il suo momento, Honor Magic V5 è disponibile anche in Europa, precisamente in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, mettendo a disposizione di ogni utente tutte le sue ottime specifiche tecniche.

Con un evento dedicato a Londra, Honor ha confermato e ufficializzato la disponibilità dello smartphone sul nostro territorio, realizzato con sistema di produzione AI di Honor, il device vuole ridefinire completamente il concetto degli smartphone pieghevoli, portando un profilo ultra-sottile di soli 8,8 millimetri, un design veramente leggerissimo (peso di 217 grammi), senza trascurare la capacità della batteria, che comunque riesce a raggiungere i 5820 mAh (contenuto di silicio del 15% per una durata eccezionale).

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite con prestazioni al top in ogni ambiente, grazie alle certificazioni IP58 e IP59, accoppiate con il design rinforzato dal NanoCrystal Shield antigraffio e display interno in fibra di carbonio. Non manca un comparto fotografico di tutto rispetto, con il sistema di fotocamere AI Falcon, comprensivo di un teleobiettivo periscopico da 64 MP ultra sensing, una principale da 50 megapixel Ultra Light Sensitive, ma anche una Ultra-Wide da 50 megapixel. La resa è potenziata dall’AI Honor Image Engine, integrando funzioni sorprendenti.

Pensato per aumentare la produttività, Honor Magic V5 integra un display interno da 7,95 pollici e esterno da 6,43 pollici, compatibili entrambi con l’input tramite stilo. La modalità Multi-Flex è stata migliorata, permettendo agli utenti di interagire con un massimo di tre app in contemporanea. Google Gemini preinstallato in MagicOS 9.0, introducendo funzionalità avanzate di assistente AI, come assistenza alla scrittura e apprendimento, ma non solo. L’intelligenza artificiale svolge un ruolo centrale e fondamentale nel device, con tantissime funzioni cui gli utenti possono accedere, come AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting o AI Upscale, solamente per citarne alcune. La collaborazione multipiattaforma è migliorata con l’aggiornamento di Honor Share, per il trasferimento bidirezionale di file tra i vari device.

Honor Magic V5: prezzo e promozioni

Honor Magic V5 sarà in vendita ad un prezzo di listino di 1999 euro, con coupon sconto di 300 euro su Honor.com, ma anche presso i rivenditori di elettronica e gli operatori telefonici, nelle tre colorazioni: Ivory White, Dawn Gold e Black. Coloro che lo acquisteranno sul sito ufficiale potranno riceverlo in bundle con Honor Magic Pen e Honor Super Charger.