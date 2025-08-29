Fastweb, le offerte per la telefonia mobile sono imperdibili

Fastweb rappresenta un’alternativa davvero molto valida come operatore telefonico.

Infatti, il gestore, poggiandosi sulle infrastrutture di Vodafone, permette agli utenti di navigare con la rete mobile più premiata d’Italia.

Questo, oltre allo sviluppo di promozioni telefoniche per la linea mobile accessibili a tutti, rendono Fastweb un operatore molto scelto dagli utenti.

Fastweb: ecco le tre promozioni telefoniche della linea mobile

Fastweb Mobile Full

Si tratta della promozione telefonica più venduta di Fastweb, e che presenta 200 giga di Internet anche con la tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, 100 SMS, spedizione gratuita della Sim e i corsi della Fastweb Digital Academy per il futuro degli utenti. Il tutto a soli 10,95 € al mese.

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile è la tariffa mobile più economica dell’operatore, che presenta 150 giga di Internet anche con la tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, 100 SMS, spedizione gratuita della Sim e i corsi della Fastweb Digital Academy per il futuro degli utenti. Il costo di questa tariffa è di 8,95 € al mese.

Fastweb Mobile Maxi

Si tratta della tariffa più completa di Fastweb, che prevede 300 giga di Internet anche con la tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, 100 SMS, la spedizione gratuita della Sim, i corsi della Fastweb Digital Academy per il futuro degli utenti, e in più la Fastweb Protect e l’assicurazione assistenza PET. In questo caso il costo della tariffa è di 12,95 € al mese.

Inoltre, Fastweb permette agli utenti di attivare un’offerta mobile in concomitanza con una delle tre imperdibili offere Fastweb Casa, e assicurarsi uno sconto di ben quattro euro sull’offerta della linea fissa.

Insomma, si tratta di un operatore telefonico a cui vale davvero la pena dare un’opportunità, proprio per le sue offerte di ottima qualità e ai prezzi accessibili.