Iliad: tre promo a settembre 2025 per battere TIM e Vodafone fino a 300GB in 5G

Con le nuove soluzioni della linea TOP, Iliad batte gli altri gestori senza troppi problemi a suon di giga e minuti

scritto da Felice Galluccio
Da sempre sinonimo di semplicità e prezzi senza sorprese, Iliad continua a proporre soluzioni pensate per diversi profili di utilizzo. Le offerte oggi disponibili spaziano da 150 a 300 giga, con la garanzia del prezzo invariato per sempre e la possibilità di attivazione anche per chi è già cliente, rispettando precise condizioni.

Le tre proposte Iliad garantiscono ogni mese agli utenti 150, 250 e 300 giga

Partendo dalla prima, la TOP 150 PLUS, ecco per gli utenti la possibilità più accessibile dal costo di soli 7,99€ al mese con 150 giga in 4G, minuti illimitati, SMS illimitati e 20 giga utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea.

Salendo di fascia troviamo la TOP 250 PLUS, attivabile al costo di 9,99€ mensili. In questo caso il bundle include 250 giga in 5G, chiamate e SMS senza limiti, più 25 giga da usare in Europa.

Infine c’è la TOP 300 PLUS, la più ricca del catalogo Iliad. Con 11,99€ al mese mette a disposizione 300 giga in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati. Anche qui il prezzo resta bloccato per sempre, senza timore di rimodulazioni.

Condizioni per i già clienti e attivazione

Tutte le offerte possono essere sottoscritte da nuovi utenti ma anche da chi è già cliente Iliad. In questo caso, però, è necessario che l’attuale piano abbia un costo inferiore a quello della nuova offerta che si intende scegliere: rispettivamente meno di 7,99€, 9,99€ o 11,99€.

Il costo di attivazione è unico per tutte: 9€, comprensivo della SIM, da pagare solo una volta. Dopo l’attivazione, la tariffa rimane invariata per sempre.

Grazie a queste tre soluzioni, Iliad mantiene fede alla propria filosofia: pacchetti chiari, trasparenti e adatti a diverse esigenze di traffico dati, con la sicurezza di un canone che non cambia nel tempo. Iliad è sinonimo di risparmio ma soprattutto di qualità, come dimostrano i diversi test negli ultimi anni. Gli utenti che scelgono questo gestore dunque possono avere tutto senza doversi preoccupare di non avere campo.

