Gli iPhone 17 Pro presentano la ricarica wireless inversa?

Apple continua a far parlare di sé grazie alle voci sulle possibili innovazioni dei prossimi iPhone. A tal proposito, una delle più chiacchierate riguarda la ricarica wireless inversa. Secondo quanto riportato dal leaker cinese Fixed Focus Digital su Weibo, l’azienda avrebbe effettuato dei test su tale funzione per i futuri iPhone 17 Pro. La quale permetterebbe al telefono di trasferire energia ad altri dispositivi compatibili. Eppure, non è ancora chiaro se tale tecnologia sarà effettivamente disponibile al lancio dei nuovi modelli previsto per settembre. Lo stesso leaker ha sottolineato che al momento non esistono conferme ufficiali sul rilascio della feature.

Apple lavora alla ricarica wireless inversa per gli iPhone 17 Pro?

Già all’inizio dell’anno, a febbraio, un altro insider di Weibo, Instant Digital, aveva parlato di test simili sugli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, con la possibilità di fornire energia fino a 7,5 watt. L’idea, spiegava, sarebbe stata quella di ricaricare accessori come AirPods, Apple Watch o un eventuale nuovo MagSafe Battery Pack direttamente dallo smartphone. Tali anticipazioni segnano una continuità con la lunga attesa degli utenti per una vera implementazione della ricarica inversa sugli iPhone. Un tema ricorrente da diversi anni.

Nel frattempo, analisti e insider hanno spesso ipotizzato un ritorno di tale funzione. Nel 2022, Ming-Chi Kuo aveva suggerito la possibilità di una nuova versione del MagSafe Battery Pack con USB-C, senza che ci fossero conferme ufficiali. Anche Mark Gurman di Bloomberg aveva dichiarato nel settembre 2023 che una variante USB-C del Battery Pack sarebbe arrivata prima o poi. Il tutto pur mettendo in guardia riguardo tempistiche non immediate.

Ora non resta che aspettare metà settembre. Ovvero quando Apple presenterà la nuova gamma iPhone 17. La data di presentazione indicata è martedì 9 settembre. Un momento in cui sarà chiaro se la ricarica wireless inversa entrerà finalmente a far parte delle funzionalità ufficiali dei prossimi modelli Pro di Cupertino.