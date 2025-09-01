Apple prepara iOS 18.7: aggiornamento di manutenzione in arrivo a settembre

Questo mese di settembre è appena cominciato sarà fondamentale per Apple che infatti lancerà i suoi nuovi iPhone ma insieme a loro anche altre novità. Tra queste infatti arriverà il nuovo sistema operativo iOS 26 ma non solo, in quanto nel frattempo è stato reso noto che ci sarà anche iOS 18.7. È in questo modo che gli utenti potranno evitare di fare subito il passaggio alla nuova versione iOS 26.

Un aggiornamento “di manutenzione”

Stando ai log di accesso analizzati da MacRumors, iOS 18.7 sarà distribuito nei prossimi giorni sui modelli compatibili e avrà come obiettivo principale la correzione di bug e vulnerabilità. Non porterà nuove funzioni visibili, ma garantirà maggiore stabilità e sicurezza per tutti gli utenti che preferiranno restare su iOS 18 ancora per qualche tempo.

Questa release assume un peso particolare per chi possiede iPhone XS, XS Max e XR, introdotti nel 2018. Questi modelli infatti non riceveranno iOS 26 e si fermeranno definitivamente alle ultime iterazioni di iOS 18, tra cui appunto la 18.7. Si tratta dunque di uno degli ultimi aggiornamenti ufficiali per tre dispositivi che hanno rappresentato una svolta importante nella storia dell’iPhone, introducendo il notch e consolidando l’uso del Face ID.

Fine di un ciclo, inizio di un altro

La tabella di marcia di Apple resta invariata: iOS 26 arriverà a metà settembre, in linea con la tradizione degli ultimi anni. Se da un lato l’arrivo di questa nuova versione segnerà il futuro della piattaforma, quello di iOS 18.7 garantirà ancora per un po’ di tempo la continuità d’uso ai modelli più datati.

Con questa scelta, Apple conferma la sua filosofia di supporto esteso: sette anni di aggiornamenti sono un traguardo raro nel panorama degli smartphone e rafforzano l’immagine di un ecosistema affidabile e longevo. Bisogna ora aspettare solo qualche giorno, poco più di una settimana in quanto l’evento è già pronto: gli utenti non attendono altro.