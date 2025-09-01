Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X20+ in offerta bomba: su Amazon risparmio del 10%

Con le offerte a tempo messe a disposizione da Amazon si ha l’opportunità di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati. Tra le tante promozioni di oggi non passa inosservata quella attiva sul robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X20+. Un dispositivo eccellente che grazie al sistema di aggiramento degli ostacoli con luce strutturata è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre a ciò, non manca un innovativo sistema di navigazione laser LDS che crea una scansione accurata a 360° dell’ambiente interno. Di conseguenza, viene creata rapidamente una struttura dettagliata della casa con una pianificazione intelligente che consente di pulire gli ambienti in modo ottimale.

Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X20+ in offerta

Volete avere ambienti puliti senza alcuno sforzo? Tutto ciò non è più impossibile come in passato. Grazie alla potenza di aspirazione all’avanguardia della ventola integrata di 6.000 Pa, questo robot aspirapolvere diventa un prodotto eccellente. Rimuove efficacemente la polvere ostinata e i capelli da angoli difficili da raggiungere, vie di fuga del pavimento e spazi sotto i mobili.

Uno dei punti di forza di questo robot è anche l’eccellente velocità di rotazione di 180 giri/min. Non a caso, la presenza dei panni per lavaggio soddisfano tutte le esigenze di pulizia dei pavimenti rimuovendo efficacemente macchie di caffè, sporco o acqua. Il funzionamento è del tutto semplice. Il panno si solleva in modo intelligente per evitare di sporcare di nuovo il pavimento.

Sapevate che è possibile controllare il robot anche quando si è lontano da casa? E’ possibile chiedere di pulire il soggiorno, la camera da letto o i pavimenti della cucina con un semplice clic nell’app Xiaomi Home. Approfittate subito dello sconto del 10% per acquistare il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X20+ a soli 359,90 euro.