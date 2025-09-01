Apple iPhone 17: svelate le nuove cover Liquid Silicone

Chi segue da vicino le novità Apple sa che i giorni che precedono un evento ufficiale sono sempre i più intensi riguardo le indiscrezioni. In vista del 9 settembre, quando l’iPhone 17 sarà finalmente presentato, a rubare la scena non sono solo le caratteristiche tecniche dei nuovi modelli. Si parla anche dei loro accessori. Le cover, in particolare, sembrano destinate a ricevere un’attenzione speciale, con il debutto di linee completamente rinnovate che promettono di sostituire quelle attualmente in catalogo. Tra le novità spiccano due famiglie di custodie che incarnano due approcci diversi. Da una parte le TechWoven, rivestite in tessuto e pensate come evoluzione delle PureWoven. Dall’altra le Liquid Silicone, più tradizionali ma reinterpretate in chiave Apple.

Apple: novità riguardo le cover Liquid Silicone

È stato il leaker Majin Bu a diffondere alcune immagini che mostrano proprio le Liquid Silicone, rivelandone in anticipo il design, ma soprattutto la gamma cromatica su cui l’azienda sembra puntare. A tal proposito, infatti, le Liquid Silicone arriveranno in otto tonalità ufficiali. Due arancioni dalle intensità differenti, due sfumature di verde, un viola velato, un grigio con riflessi blu, un blu scuro più deciso e l’immancabile nero. Le cover si presentano con un’estetica sobria. Con superficie opaca, consistenza morbida e piacevole al tatto. Un piccolo dettaglio, però, rompe la consuetudine: la presenza di più fori per l’aggancio di un laccetto, segnale che Apple potrebbe introdurre un accessorio aggiuntivo.

Un aspetto interessante riguarda il posizionamento commerciale. Bu sostiene che le Liquid Silicone saranno proposte a un prezzo più contenuto. Mentre le TechWoven avranno un costo di listino più alto.

Se confermate, tali scelte metterebbero in luce una strategia chiara: offrire alternative capaci di soddisfare una vasta gamma di utenti. Cupertino sembra, dunque, prepararsi a trasformare ancora una volta un oggetto comune in un segno distintivo del suo ecosistema. Non resta che attendere l’arrivo dei nuovi iPhone 17 e delle loro cover.