Apple iPhone 17: mostrata la nuova cover TechWoven?

A pochi giorni dal 9 settembre, data in cui Apple svelerà ufficialmente la nuova generazione di iPhone, l’attenzione non è rivolta soltanto ai dispositivi, ma anche agli accessori. A tal proposito, stanno facendo discutere le voci riguardanti le nuove cover. Negli ultimi giorni, il noto leaker Majin Bu ha pubblicato immagini che mostrano quelle che dovrebbero essere le nuove opzioni in tessuto TechWoven, destinate a sostituire le attuali FineWoven. Dopo le foto, è arrivato anche un video che offre uno sguardo più dettagliato, mostrando per la prima volta la custodia in movimento e confermando alcune ipotesi emerse. Nel dettaglio, il filmato ritrae quella che viene indicata come la cover per iPhone 17 Pro e Pro Max.

Nuova cover TechWoven per gli iPhone 17 di Apple

L’aspetto che cattura l’attenzione è la parte posteriore: i tre sensori fotografici sono allineati all’interno di una nuova camera bar. Un design che segna un netto cambiamento rispetto al tradizionale quadrato con angoli arrotondati introdotto anni fa. Se confermato, si tratterebbe di un ritorno a una soluzione inedita dai tempi di iPhone 11 Pro, ma con un’estetica rivisitata per adattarsi alle linee più moderne dei nuovi modelli.

Il cambiamento non riguarda però solo la forma. L’abbandono delle FineWoven sembra ormai quasi certo. Tale materiale, presentato come una scelta sostenibile e raffinata, non ha mai conquistato davvero il pubblico. Le lamentele sono state numerose: usura precoce, perdita di texture dopo poche settimane e una sensazione tattile che molti hanno giudicato poco “premium” in rapporto al prezzo. Una combinazione che ha portato Apple, secondo i rumor, a correre ai ripari con i TechWoven.

Le nuove custodie, sempre secondo chi le ha potute osservare da vicino, promettono maggiore resistenza e una sensazione al tatto più piacevole. Mantenendo comunque l’attenzione alla sostenibilità. I prossimi giorni diranno se le TechWoven sapranno davvero inaugurare una nuova fase per gli accessori firmati Apple.