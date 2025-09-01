Ad
Apple Music : per la prima volta disponibili le stazioni radio

Apple porta le sue stazioni radio su TuneIn: disponibili gratuitamente per milioni di utenti

Apple ha avviato una collaborazione storica con TuneIn, aprendo per la prima volta le sue stazioni radio in diretta al di fuori del perimetro di Apple Music. A partire da mercoledì 27 luglio, infatti, tutte e sei le stazioni radio curate da Cupertino sono disponibili in streaming sulla popolare piattaforma TuneIn, che vanta oltre 75 milioni di utenti attivi mensili e un’ampia compatibilità con dispositivi diversi, dalle app mobili agli smart speaker.

La radio in diretta è sempre stata un pilastro fondamentale di Apple Music, con programmi condotti da DJ, artisti e conduttori che puntano a valorizzare l’elemento umano nella selezione musicale. Un approccio che Apple ha spesso contrapposto al modello più algoritmico e automatizzato di Spotify, suo principale concorrente nel mercato dello streaming musicale.

Grazie alla nuova partnership, gli utenti di TuneIn possono ora ascoltare gratuitamente e senza interruzioni pubblicitarie le principali stazioni di Apple Music: Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, oltre alle tre novità introdotte lo scorso anno, ossia Apple Music Uno, Apple Music Club e Apple Music Chill. Fino a ieri, l’unico modo per accedere a questi contenuti era utilizzare direttamente l’app di Apple Music.

Una strategia per attrarre nuovi abbonati ad Apple Music

L’ascolto delle radio di Apple tramite TuneIn non richiede alcun abbonamento e può essere effettuato sia sul sito web sia tramite applicazioni mobili e dispositivi compatibili. In cambio, TuneIn inserirà link di “call-to-action” che rimandano all’esperienza completa offerta da Apple Music, invitando gli utenti a esplorare ulteriori contenuti.

La mossa sembra avere un obiettivo chiaro: sfruttare la visibilità della piattaforma TuneIn per offrire un assaggio gratuito e di qualità dell’universo Apple Music, stimolando la curiosità del pubblico e incentivando potenziali nuove sottoscrizioni. È importante sottolineare che questa apertura riguarda esclusivamente le radio in diretta: le stazioni personalizzate basate sugli algoritmi restano un’esclusiva riservata agli abbonati del servizio.

