WindTre, ecco le offerte più convenienti del momento

L’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo al momento l’attivazione di diverse offerte di rete mobile. Sul sito ufficiale dell’operatore è infatti possibile trovare una vasta scelta, con offerte dal costo di partenza di soli 7,99 euro al mese. Quelle più interessanti sono ovviamente le offerte operator attack, dedicate a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

WindTre, ecco le offerte di rete mobile più interessanti del momento

Gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di offerte dell’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore in questione sta proponendo sul proprio sito web l’attivazione di numeorse offerte di rilievo. Si parte da un costo di soli 7,99 euro al mese, per arrivare ad un massimo di 9,99 euro per le offerte rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Spusu, Optima Mobile e altri operatori telefonici virtuali.

Al costo di 7,99 euro al mese, si avranno a disposizione rispettivamente 200 GB oppure 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione, in base all’offerta prescelta e all’operatore di provenienza. Le offerte includeranno poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo di attivazione è offerto gratuitamente dall’operatore telefonico WindTre. Con un costo più alto pari a 9,99 euro al mese, si avranno a disposizione giga senza limiti per navigare sempre in 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti. Anche in questo caso, il costo di attivazione sarà offerto gratuitamente.

Sono poi disponibili alcune offerte rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici TIM, Vodafone e altri e da chi deciderà di attivare un nuovo numero telefonico. In questo caso, il costo delle offerte partirà da 9,99 euro fino ad un massimo di 10,99 euro al mese. Si avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati alla massima velocità in 5G di WindTre e minuti illimitati.