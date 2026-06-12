XBOX Game Pass riporta a sorpresa un soulslike amatissimo nel catalogo

Xbox Game Pass ha appena rimesso in catalogo un titolo che molti speravano di rivedere: un action RPG che pesca a piene mani dai soulslike e che, almeno per ora, torna disponibile per chi è abbonato al servizio.

Un ritorno che farà felici gli appassionati di soulslike

La libreria del servizio Microsoft continua a riservare sorprese, e questa è una di quelle che vale la pena segnalare. Nelle ultime ore, infatti, tra i giochi disponibili è ricomparso un action RPG che porta dentro di sé tantissimi tratti riconoscibili del genere soulslike. Niente di nuovo sul piano dei meccanismi, certo, ma per chi ama questo tipo di esperienze il ritorno nel catalogo è una buona notizia e basta.

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Il bello di Xbox Game Pass sta proprio qui: il catalogo cambia di continuo, alcuni titoli escono, altri rientrano, e a volte capita che un gioco già visto in passato faccia di nuovo capolino senza troppi annunci ufficiali. È quello che è successo stavolta, con un soulslike che rientra tra le proposte a disposizione degli abbonati.

Cosa significa per chi ha l’abbonamento

Per chi è già iscritto al servizio, la cosa si traduce in un titolo in più da provare senza spese aggiuntive. E quando si parla di generi impegnativi come quello dei soulslike, avere la possibilità di mettere le mani su un gioco senza acquistarlo a parte è sempre un vantaggio non da poco, soprattutto se non si è sicuri di apprezzarlo fino in fondo.

Il catalogo di Xbox Game Pass resta uno dei punti di forza dell’intera offerta di Microsoft, proprio per questa sua capacità di rinnovarsi e di riportare a galla titoli che sembravano usciti dai radar. Gli abbonati possono quindi recuperare questo action RPG e tuffarcisi dentro, magari riscoprendolo se lo avevano già provato in passato.