WhatsApp Beta introduce nuovi timer per i messaggi effimeri

Il team di sviluppo di WhatsApp continua ad aggiornare senza sosta il suo servizio di messaggistica. In che modo? Lavorando a correzioni di bug e a nuove funzionalità che rendano l’esperienza sulla piattaforma più personalizzabile che mai. Con l’arrivo della versione 2.25.24.18 Beta per Android, l’attenzione si concentra su una novità che riguarda i messaggi effimeri, la funzione che permette alle chat di autodistruggersi dopo un certo periodo di tempo.

Fino ad oggi, le opzioni disponibili erano 24 ore, 7 e 90 giorni. Con la nuova beta, WhatsApp introduce due ulteriori timer più brevi: 1h e 12h. Si tratta di un ampliamento atteso, che risponde alla richiesta degli utenti di avere un maggiore controllo sulla durata dei contenuti inviati.

WhatsApp e i messaggi a tempo: più flessibilità per gli utenti

Tale funzione risulta essere particolarmente utile per chi condivide informazioni molto sensibili che non devono restare a lungo visibili. WhatsApp ricorda però che il conto alla rovescia parte dalla consegna del messaggio e non dalla lettura. Di conseguenza vi è il rischio che il contenuto scompaia prima ancora di essere visualizzato.

La nuova opzione da 12ore si presenta così come una via di mezzo tra le impostazioni più lunghe e i tempi brevissimi, ideale per chat quotidiane che devono restare disponibili solo per mezza giornata. Questa flessibilità consente di adattare la durata dei messaggi alle diverse esigenze di comunicazione. Al momento, però, non ci sono informazioni precise su quando queste due nuove opzioni verranno rese disponibili a tutti gli utenti. Si tratta di una funzione in fase beta, ed è possibile che venga ancora testata e perfezionata prima di un rilascio globale.

Insomma, con queste modifiche, WhatsApp rafforza ulteriormente la sua proposta legata alla privacy, un tema sempre più centrale nella messaggistica istantanea. La possibilità di scegliere tra periodi molto brevi e opzioni più estese amplia lo spettro d’uso dei messaggi effimeri, rendendo la funzione più versatile e adatta a diversi contesti. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e praticità, evitando che i messaggi scompaiano prima che possano essere letti.