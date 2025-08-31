Samsung Galaxy A36 5G a prezzo bomba: approfittate del -33% proposto da Amazon

Il Samsung Galaxy A36 5G può essere vostro approfittando di una speciale offerta proposta da Amazon che sconta il prezzo di listino del 33%. Un’occasione da cogliere al volo se volete sostituire il vostro attuale smartphone con uno dotato di caratteristiche tecniche perfette per un utilizzo giornaliero con ottime prestazioni.

Perfetto per poter guardare i contenuti preferiti come film e video in streaming con un ampio display FHD+ Super AMOLED da 6,7″. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nits consente infatti di godere di uno scorrimento fluido e una migliore visibilità, anche all’aperto.

Samsung Galaxy A36 5G in offerta su Amazon

Perché lasciarsi sfuggire questa occasione se potete dare il via a esperienze d’uso uniche in diverse circostanze? Oltre a uno schermo Super Amoled da 6,7″, infatti, questo smartphone offre un’eccellente autonomia garantita dalla batteria da 5.000 mAh. Quest’ultima consente di conseguenza di rimanere sempre attivo dato che offre fino a 29 ore di riproduzione video. Presente anche la ricarica ultra rapida da 45W per ottenere autonomia in pochissimi minuti.

Tra i punti di forza di questo smartphone a marchio Samsung anche altre funzioni come quelle intelligenti. E’ possibile cerchiare testo o oggetti per ottenere risultati di ricerca da Google o trasformare le proprie foto con filtri unici e utilizzare la funzione per identificare e rimuovere persone indesiderate dagli sfondi.

Per scattare foto non mancano la fotocamera frontale da 12MP e una principale da 50MP che consente di catturare scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità. Perché attendere altro tempo?

Approfittate subito dello sconto offerto da Amazon per acquistare il Samsung Galaxy A36 5G al costo di soli 309 euro anziché 459,90 euro. Spedizione gratuita!