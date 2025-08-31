Ad
TikTok aggiorna i messaggi diretti con note vocali e nuovi allegati

TikTok rinnova i messaggi diretti con note vocali da 60 secondi e fino a nove allegati multimediali. Novità pensate per rendere le chat più ricche

scritto da Felice Galluccio

TikTok, la celebre applicazione social che tutti conoscono per i video brevi, continua a migliorare e anche questa volta con un nuovo aggiornamento. La piattaforma in questo caso puntella la messaggistica privata con delle funzionalità che consentiranno agli utenti di ottenere chat più dirette e complete molto simili a quelle viste su WhatsApp e altri concorrenti.

Note vocali e fino a nove allegati multimediali

Gli utenti possono ora inviare note vocali della durata massima di 60 secondi, sia nelle conversazioni individuali che nei gruppi. Oltre all’audio, è possibile allegare fino a nove immagini o video per messaggio, rendendo le chat più ricche e immediate. In questo modo TikTok non si limita più a essere una vetrina di contenuti pubblici, ma diventa anche uno strumento per condividere momenti personali senza dover passare ad altre app.

Sicurezza e limiti per proteggere gli utenti

Le nuove funzioni arrivano con accorgimenti mirati a garantire la sicurezza. Ad esempio, per motivi di tutela, foto e video non possono essere il primo messaggio inviato a un nuovo contatto. Prima dell’invio di contenuti multimediali, l’app chiede inoltre una conferma, invitando a prestare attenzione alla privacy propria e del destinatario. È anche possibile modificare le immagini direttamente dall’interfaccia prima di spedirle.

Per gli adolescenti le misure sono ancora più stringenti: le chat private restano vietate ai minori di 16 anni, mentre per chi ha tra 16 e 18 anni è attivo un filtro che rileva e blocca automaticamente immagini contenenti nudità. Gli utenti maggiorenni, invece, hanno la possibilità di disattivare questa protezione.

Un passo per rafforzare la community di TikTok

Con queste novità TikTok punta a rendere le conversazioni private un complemento naturale al flusso di video pubblici. Note vocali e allegati multimediali rendono la comunicazione più diretta e personale, contribuendo a fidelizzare la community e a creare legami più stretti all’interno della piattaforma. Ne vedremo dunque delle belle da ora in avanti.

