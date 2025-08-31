MINI celebra i 66 anni di attività nel settore automotive

La prima Mini della storia è stata presentata il 26 agosto 1959 dalla British Motor Corporation. Da allora sono passati 66 anni, il brand inglese ha percorso una strada costellata da tantissimi successi che hanno portato l’azienda a diventare quella che tutti conosciamo.

Il progetto dell’ingegnere britannico Alec Issigonis ha cambiato per sempre il settore automotive. La Mini Classica è diventata un’icona dell’industria automobilistica grazie alle sue linee innovative e rivoluzionarie che hanno permesso di creare uno stile riconoscibile.

Dal lancio della MINI Cooper nel 1961, il marchio è diventato uno dei più desiderati come conferma la produzione di oltre 200.000 veicoli all’anno nel corso del 1962. Il totale di un milione di vetture viene raggiunto nel 1965 e i tre milioni arrivano nel 1972.

I primi 66 anni MINI sono costellati da successi commerciali e sportivi che hanno reso il marchio un punto di riferimento nel settore automotive

Nel tempo, il marchio MINI ha mantenuto il proprio fascino, evolvendosi e trasformandosi pur rimanendo fedele a sé stesso e ai principi volti ad esaltare il piacere di guida. I successi nel motorsport hanno consolidato la forza del brand anche sui tracciati di tutto il mondo.

La gamma del brand si è modificata con il tempo per andare incontro alle esigenze dei propri utenti offrendo nuovi modelli iconici. La nuova generazione della MINI Cooper, della Countryman. della Aceman e della nuova MINI Cabrio ne sono un chiaro esempio.

Inoltre, i modelli John Cooper Works confermano come il motorsport sia ancora centrale nella strategia del brand. Le vittorie nel Rally di Monte Carlo negli anni ’60 si sommano al recente secondo posto di categoria ottenuto nella 24 Ore del Nürburgring, a conferma del DNA sportivo del marchio.

Le 66 candeline di MINI rappresentano un percorso di crescita che ha portato il marchio ad esaltare il celebre “go-kart feeling” con ogni vettura presentata. Con il passaggio all’elettrico e l’arrivo di modelli a zero emissioni questa caratteristica diventerà ancora più centrale.