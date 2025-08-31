OnePlus 15: emergono nuove anticipazioni su chip, memoria e colori

Il prossimo OnePlus 15 continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore sono trapelate informazioni interessanti che aiutano a delineare un primo profilo del nuovo flagship, atteso in Cina per ottobre. Tra benchmark, configurazioni di memoria e possibili varianti cromatiche, il quadro si fa sempre più definito, anche se non mancano i punti ancora da chiarire.

Benchmark e processore Snapdragon 8 Elite 2

Il dispositivo è comparso su Geekbench, confermando la presenza del nuovo Snapdragon 8 Elite di seconda generazione (probabilmente identificato come S8E Gen 5). I dati mostrano una CPU con due core “Prime” fino a 4,61 GHz e altri sei core a 3,63 GHz. La scheda di test riporta anche la presenza di 16 GB di RAM, codice modello PLK110 e sistema operativo Android 16.

I punteggi, però, hanno sorpreso: appena 639 in single-core e 1.871 in multi-core, numeri simili a un chip di fascia media di qualche anno fa. Si tratta probabilmente di prove condotte in condizioni particolari, come modalità di risparmio energetico estreme o stress test termici, visto che le prestazioni finali dovrebbero arrivare a valori ben più alti, vicini a 3.400 e 11.500 punti.

Display, memoria e batteria da record

Secondo il leaker Digital Chat Station, OnePlus 15 monterà un display da 6,78 pollici con risoluzione definita “1,5K”, una via di mezzo tra FHD+ e QHD, molto diffusa tra i produttori cinesi. Per quanto riguarda le configurazioni di memoria, i tagli previsti sarebbero numerosi:

12 + 256 GB;

12 + 512 GB;

16 + 256 GB;

16 + 512 GB;

16 GB + 1 TB.

La batteria dovrebbe sorprendere con una capacità da 7.000 mAh, un valore molto superiore agli standard attuali, mentre sul retro sarebbe presente un modulo fotografico triplo con sensori principale, tele e ultrawide.

Le colorazioni attese

Le varianti cromatiche menzionate includono nero, viola e grigio titanio (quasi certamente non in titanio reale). Scelte che puntano a unire sobrietà e ricercatezza, seguendo il percorso già visto con i modelli precedenti.

Con il lancio previsto a ottobre, ci sarà ancora tempo per chiarire i dettagli mancanti, ma già ora OnePlus 15 si preannuncia come uno dei flagship più interessanti del 2025.