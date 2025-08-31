Microsoft, si avvicina la fine del supporto a Office 2016 e Office 2019

Le versioni Office 2016 e Office 2019 sono arrivate alla fine del supporto ufficiale. Microsoft ha confermato che molto presto terminerà il rilascio di aggiornamenti di sicurezza per le due popolari suite di servizi. La data limite individuata dall’azienda di Redmond è il 14 ottobre 2025 e, dopo questo giorno, Microsoft non rilascerà più alcun aggiornamento software.

Alcuni utenti speravano in un approccio diverso, simile a quello offerto per Windows 10. Per il sistema operativo di precedente generazione, Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di estendere il supporto a pagamento oltre la fine ufficiale.

Tuttavia, questa strada non è stata ritenuta in linea con le necessità relative alla suite Office. Infatti, Microsoft ha evidenziato che utilizzare un’applicazione ormai datata può esporre gli utenti a potenziali vulnerabilità. Solo le versioni più recenti di Microsoft 365 possono garantire la massima sicurezza in quanto costantemente supportate dall’azienda.

Microsoft ha confermato che a partire da ottobre 2025 sia Office 2016 che Office 2019 non saranno più ufficialmente supportati

Microsoft non bloccherà l’utilizzo ad Office 2016 e Office 2019 e le suite continueranno ad essere attive su PC, ma il team di Redmond vuole avvisare gli utenti che le due versioni non saranno più ufficialmente supportate. Tuttavia, gli utenti affezionati a tali versioni non saranno completamente esposti a tutte le vulnerabilità.

Infatti, esistono alcuni servizi di patching di terze parti che possono aiutare gli utenti a colmare il vuoto lasciato da Microsoft. Abbonandosi a questi servizi, sarà possibile ricevere patch non ufficiali ma che permettono di chiudere alcune falle di Office, consentendo di utilizzarle in tranquillità.

Le patch di terze parti non vanno assolutamente a modificare i file eseguibili originali e le librerie, pertanto non sono invasive ma, al tempo stesso, possono risolvere problematiche recenti inerenti bug e problematiche di sicurezza. Si tratta di una soluzione per continuare ad utilizzare le due versioni Office dismesse senza incorrere in problemi anche oltre la fine del supporto ufficiale.