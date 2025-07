Windows 10: stop alle nuove opzioni Office

Microsoft ha reso ufficiale un cambiamento importante per Windows 10. Gli utenti con tali dispositivi non potranno più accedere alle nuove funzionalità delle app di Microsoft 365. Come evidenziato da recenti dichiarazioni. Ciò avverrà da agosto 2026. Il supporto alle patch di sicurezza continuerà ad essere garantito fino all’autunno del 2028. Eppure, ogni innovazione in Word, Excel, PowerPoint e Outlook sarà esclusivo di Windows 11. Tale annuncio conferma l’intenzione dell’azienda di Redmond di spingere gradualmente la propria base utenti verso l’adozione del sistema operativo più recente.

Microsoft blocca le novità Office sui dispositivi Windows 10

La progressiva sospensione delle novità funzionali segue un piano ben delineato. La prima scadenza riguarda gli utenti domestici e i canali business più aggiornati. Già da agosto 2026, quest’ultimi non riceveranno più aggiornamenti. Successivamente, la stessa sorte toccherà alle imprese che utilizzano i canali Monthly Enterprise e Semi-Annual Enterprise. Ciò avverrà rispettivamente il 13 ottobre 2026 e il 12 gennaio 2027.

Molti utenti, soprattutto in ambito aziendale, restano legati a Windows 10. Ciò per ragioni di compatibilità, affidabilità e familiarità. Per coloro che rimarranno su Windows 10, anche dopo la sua scadenza, le applicazioni della suite continueranno a funzionare normalmente, ma non si aggiorneranno oltre la versione del 2026. Ciò significa rinunciare a ogni nuova integrazione con il cloud, agli strumenti di intelligenza artificiale in evoluzione e a modelli avanzati pensati per aumentare produttività e creatività. È evidente, dunque, che solo migrando a Windows 11 sarà possibile mantenere il passo con le evoluzioni del software.

Eppure, le app di Microsoft 365 continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza ancora per tre anni dopo la scadenza ufficiale del sistema operativo. Microsoft consente, inoltre, tramite Windows Backup, di estendere di un anno il supporto per chi necessita di una protezione aggiuntiva. In ogni caso, è evidente che il futuro delle applicazioni Microsoft passa per l’adozione del prossimo sistema operativo. Chi intende sfruttare appieno le funzionalità più avanzate della suite 365 dovrà prepararsi a compiere presto tale passaggio.