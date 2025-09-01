Cemento “intelligente” che rinfresca edifici e riduce emissioni

Fa quasi sorridere pensare che il cemento, quel materiale che associamo a strade roventi e palazzi che diventano forni d’estate, possa trasformarsi in un alleato contro il caldo. Eppure è proprio così: un gruppo di ricercatori della Southeast University in Cina ha sviluppato un tipo di cemento capace di mantenere gli edifici più freschi, riducendo il bisogno di aria condizionata. La notizia non è fantascienza né un’idea campata in aria: è il risultato di uno studio pubblicato su Science Advances che potrebbe avere conseguenze enormi non solo sul comfort delle nostre case, ma anche sulle bollette e sull’ambiente.

Cemento avanzato combina comfort interno e minore consumo energetico

Il problema di partenza è semplice: il cemento tradizionale assorbe gran parte della radiazione solare, trattiene calore e lo rilascia lentamente, trasformando gli spazi interni in vere serre. Per ribaltare questa dinamica, i ricercatori hanno ripensato la formula del materiale. Hanno inserito dei minuscoli cristalli di ettringite, un minerale che funziona come uno specchio naturale: riflette la luce e favorisce l’emissione di calore invece di trattenerlo. In pratica, il cemento smette di comportarsi come una spugna bollente e inizia ad agire come un radiatore che disperde energia.

La parte più sorprendente è che non si tratta solo di teoria. Il nuovo materiale è stato testato in laboratorio e persino su un tetto della Purdue University negli Stati Uniti. Il risultato? La superficie trattata con questo cemento speciale è rimasta in media 5,4°C più fresca rispetto alle zone circostanti. In estate, quella differenza può fare la vera svolta tra una stanza invivibile e un ambiente confortevole senza bisogno di accendere il condizionatore.

C’è poi un aspetto che rende il progetto ancora più affascinante: i ricercatori hanno usato modelli di machine learning per simulare gli effetti di lungo periodo. Le previsioni suggeriscono che, se applicato su larga scala, questo materiale potrebbe persino portare a una carbon footprint negativa nell’arco di 70 anni. Significa che, invece di contribuire al problema climatico, gli edifici potrebbero diventare parte della soluzione.

In un mondo in cui le città diventano sempre più calde e l’energia costa sempre di più, pensare a un cemento che rinfresca e allo stesso tempo riduce le emissioni non sembra più un sogno, ma un’idea concreta pronta a cambiare il nostro modo di costruire.