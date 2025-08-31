Redmi Note 15 Pro: la variante globale potrebbe non avere tutto

Molto presto la divisione Redmi di Xiaomi presenterà al mondo la sua nuova generazione di smartphone definita come Note 15, quest’ultima arriverà sia sul mercato cinese ma anche sul mercato globale, nonostante ci si possa aspettare che i due device o meglio le due versioni possano essere letteralmente identiche a quanto pare così non sarà, in base a recenti stringhe di codice finite online sembra infatti che la versione globale rispetto a quella cinese avrà delle assenze in termini di caratteristiche tecniche, scopriamo di cosa si tratta.

Qualcosa in meno

A quanto pare il dispositivo rispetto alla controparte dedicata al mercato cinese sarà dotato di un comparto fotografico diverso, nello specifico sarà assente il teleobiettivo da 50 megapixel, una dinamica che abbiamo già visto in passato con la generazione precedente, non si sa bene perché la società abbia optato per questo cambiamento ma a quanto pare anche per quest’anno assisteremo a questa differenza, un altro elemento che sarà diverso poi è rappresentato anche dalla batteria che sarà da 6550 mA piuttosto che 7000 come invece avremo per il device dedicato alla nazione cinese, l’elemento in comune sarà però la capacità di godere di una ricarica rapida addirittura a 100 W, non si sa cosa ci sia dietro queste decisioni ovviamente per poter avere la certezza dovremmo attendere la presentazione ufficiale prima e l’arrivo sul mercato, poi non è da escludere che la società magari decide di cambiare idea all’ultimo proponendo la medesima variante in termini di specifiche tecniche su entrambi i mercati.

Sicuramente ciò si tradurrà anche in una differenza di prezzo tra i due dispositivi e forse proprio quest’ultimo potrebbe essere l’elemento chiave, dotare il device magari delle caratteristiche tecniche complete potrebbe far lievitare il prezzo ad un punto tale che risulterebbe pericoloso metterlo sul mercato in termini di vendite, solo il futuro per uccidere le risposte che cerchiamo.