Oppo Reno 15, ecco i primi dettagli da Digital Chat Station

Il produttore tech Oppo annuncerà a breve a livello globale la sua serie di smartphone Oppo Reno 14. Nonostante questo, sembra che l’azienda stia già lavorando alla realizzazione della prossima serie,ovvero i nuovi Oppo Reno 15. Di questi ultimi, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato in rete i primi dettagli tecnici. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Reno 15, il noto leaker Digital Chat Station rivela i primi dettagli tecnici

Sono da poco emersi i primi dettagli tecnici riguardanti la prossima serie di smartphone top del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Oppo Reno 15. Tutto questo nonostante l’azienda stia per annunciare a livello globale l’attuale serie top Oppo Reno 14. A rivelare questi primi dettagli, in particolare, è stato il noto leaker Digital Chat Station.

Secondo quanto è emerso, sembra che l’azienda apporterà diversi miglioramenti al comparto fotografico. La nuova serie potrebbe infatti vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP. All’appello dovrebbe anche esserci un sensore con lente periscopica. In generale, quindi, si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto alla precedente generazione.

Il noto leaker ha inoltre rivelato anche alcuni dettagli riguardanti i display. In particolare, sembra che l’azienda adotterà su Oppo Reno 15 un display più compatto, con una diagonale pari a 6.3 pollici. Per quanto riguarda Oppo Reno 15 Pro, invece, sembra che l’azienda adotterà una diagonale leggermente più ampia , pari a 6.78 pollici. Secondo quanto rivelato dal leaker, la nuova serie dovrebbe vantare la presenza del supporto alla ricarica wireless e di un frame in metallo.

Per il momento, Digital Chat Station ha rivelato questi primi dettagli sulla prossima serie di Oppo Reno 15. Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale dovrebbe essere tra diverso tempo. Come già detto, infatti, l’azienda sta per annunciare a livello globale l’attuale serie Oppo Reno 14.