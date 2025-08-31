Land Rover Defender di Winston Churchill: la nuova esclusiva edizione senza tempo

Il nome di Winston Churchill richiama epoche di coraggio e decisioni epocali. La Churchill Edition ne riaccende l’eco attraverso un progetto firmato Land Rover Classic. Non un semplice restauro, bensì una reinterpretazione destinata a soli dieci esemplari dal valore di circa 270.000 euro. La base tecnica è quella del Defender, ma ogni componente è stato ripensato. Il risultato? Un equilibrio tra fascino vintage e prestazioni moderne. La carrozzeria è vestita nella tinta Bronze Green, riprodotta per evocare l’originale Series I donata a Churchill nel 1954. I dettagli galvanizzati, la griglia a rete, i cerchi in acciaio da 16 pollici e le decalcomanie “UKE 80” non sono solo ornamenti, raccontano la memoria. L’abitacolo segue lo stesso filo conduttore con rivestimenti in pelle semi-anilina Bottle Green e Windsor Ebony, cuciture manuali e un orologio speciale ispirato allo champagne Pol Roger amato da Churchill.

Potenza e tradizione unite in un V8: la Land Rover Churchill non è più come prima

Non basta l’estetica per far vibrare le emozioni. Sotto il cofano pulsa un V8 da 5 litri capace di 399 CV, collegato a un cambio automatico a otto rapporti. L’accelerazione sorprende: 0-100 km/h in 5,9 secondi per la 90 e 6,1 secondi per la 110. La velocità massima raggiunge i 171 km/h, prestazione rara in un fuoristrada di simile impronta storica. Nessun grande schermo a distrarre, soltanto uno stereo single DIN con navigatore, radio digitale DAB, Bluetooth e un orologio dal design dedicato. La versione Soft Top aggiunge un tetto in tela su misura con pannelli arrotolabili, per un’esperienza open-air autentica, resa stabile da nuovi fissaggi anche ad alte velocità.

La Land Rover Churchill Edition non rinuncia al piacere di guida. Le sospensioni adottano molle Eibach, ammortizzatori Bilstein e barre antirollio calibrate. I freni Alcon garantiscono sicurezza, mentre i differenziali heavy-duty anteriore e posteriore, insieme al differenziale centrale a slittamento limitato, assicurano trazione ottimale. Ogni componente è scelto per sostenere la potenza del motore e offrire controllo in ogni condizione. È più di un veicolo, è qualcosa di particolare che unisce ciò che esisteva un tempo ed il presente. L’eredità di Churchill non resta confinata ai libri di storia, ma continua a scorrere sulla strada. Chi avrà il privilegio di guidarlo sentirà di possedere non solo un’automobile, ma un frammento di leggenda.