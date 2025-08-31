Unieuro: offerte Back to School super convenienti e ricercate

Settembre arriva sempre come quell’amico che si presenta alla festa senza invito ma con un dolce gigante: fastidioso e irresistibile allo stesso tempo. Tu magari pensavi di passare ancora giornate pigre al mare, e invece eccoti qui a fare i conti con quaderni, zaini e la temibile sveglia mattutina. Ma non disperare: c’è una consolazione che rende il ritorno a scuola meno amaro. Parliamo delle promozioni Unieuro, che quest’anno hanno deciso di esagerare e di buttarti addosso un’ondata di offerte che gridano “portami a casa subito!”. È un po’ come entrare in cucina e trovare la pizza pronta: non te lo aspetti ma ti cambia l’umore in un istante.

Le promo Unieuro che ti faranno capitolare

Dentro Unieuro il ritorno a scuola diventa spettacolo: prova la nuova Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509,90 euro e non fermarti. Da Unieuro c’è anche il potente Dyson V11 Advance a 399 euro, pronto a trasformare il caos in ordine. Spunta l’intramontabile Sony Playstation 5 a 548,90 euro, puro divertimento. Lo store ti tenta con l’Apple Watch Series 10 GPS a 459 euro, sempre al polso con stile. Da Unieuro arriva l’Apple iPad 11’’ Wi-Fi 128GB Blu a 349 euro, perfetto per appunti veloci.

Ti propone il pratico Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi da 11’’ a 139,99 euro, compatto e comodo. C’è poi il Samsung Galaxy A26 5G a 219,90 euro si mette in tasca senza sforzo. Unieuro ti lancia in promo l’Apple AirTag a 29 euro, perché perdere le chiavi non è mai divertente. In sconto nche il nuovo Samsung Galaxy A16 a 129,99 euro, leggero e affidabile. Unieuro esagera con il fascino del MacBook Air 13’’ a 949 euro, un classico. Da Unieuro il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6’’ a 499 euro diventa compagno di studio. E Unieuro chiude con il tocco beauty del Dyson Airwrap i.d. Straight+Wavy a 449 euro.