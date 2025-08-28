Google Keep: quasi completa la transizione al design Material 3 Expressive

Google Keep si avvia a completare il passaggio al nuovo Material 3 Expressive, il linguaggio grafico che Google sta introducendo su tutte le sue applicazioni Android. L’obiettivo è offrire un’esperienza visiva più armoniosa, luminosa e coerente con il resto dell’ecosistema.

Con l’aggiornamento più recente, la barra di ricerca ha assunto un aspetto rinnovato: più alta, snella e dinamica, capace di trasformarsi rapidamente durante l’uso. I pulsanti di navigazione e dell’account sono stati riposizionati per risultare più accessibili, mentre la sezione dei filtri risulta ora molto più evidente. È stato aggiunto anche un comodo pulsante “Ordina per”, utile per organizzare note e promemoria in base a criteri personalizzati come data di creazione o ultima modifica.

Un design più morbido e accogliente

All’interno delle note, le differenze sono ancora più tangibili. I comandi principali — appuntare, archiviare, impostare un promemoria — sono racchiusi in pulsanti rotondi, mentre le funzioni di formattazione e aggiunta di contenuti vengono evidenziate da icone tonde e facilmente raggiungibili. Questa scelta non solo rende l’interfaccia più moderna, ma migliora anche la leggibilità e la fluidità d’uso.

Il restyling di Keep si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge altre app Google come Contacts, Wallet, Phone e Gmail, tutte progressivamente uniformate allo stesso stile Material 3 Expressive. L’idea è creare un ecosistema visivo coerente, capace di trasmettere freschezza e allo stesso tempo semplicità.

Il rollout avviene gradualmente via server: non tutti vedranno subito le novità, ma la transizione è ormai quasi conclusa. Google Keep appare così più curato, colorato e funzionale, pronto a diventare uno strumento ancora più pratico per chi utilizza note e promemoria ogni giorno.

Un dettaglio interessante è la maggiore enfasi sul colore dinamico: Google Keep adatta ora le tonalità dell’interfaccia al tema del dispositivo, creando continuità visiva con lo sfondo scelto dall’utente e rendendo l’esperienza più personale e gradevole.