Euronics: GRANDI OFFERTE SUPER TECH su casa, bellezza e gioco

Con Euronics ogni giorno diventa più leggero divertente e pieno di sorprese grazie a prezzi irresistibili su tecnologia design e funzionalità

scritto da Rossella Vitale
Se ti sei svegliato con i capelli ribelli, il caffè bollente rovesciato e la connessione Wi-Fi che decide di scioperare, niente panico: arriva Euronics con una serie di proposte che trasformano la giornata. Non ti serve niente di speciale eh, basta guardare i prodotti giusti.  Euronics non scherza: prende stile, utilità e quel pizzico di follia divertente e li mette tutti nello stesso scaffale. E tu non devi fare altro che lanciarti nell’avventura dello shopping, con la certezza di uscire vincitore.

Se lo immagini con Euronics puoi averlo in promo!

Con Euronics si parte dai capelli fino al salotto c’è la Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz a 449 euro, un tocco di eleganza che non ti lascia mai spettinato. Subito dopo arriva il lato più smart, con lo Xiaomi Redmi 15 Midnight Black 8GB/256GB a 179 euro, perfetto per restare connesso. E se vuoi sentirti ultra connesso c’è l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in argento a 369,00 euro.

Con Euronics lo studio non è più un peso: il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ a 499 euro è pronto a farti compagnia. Ma Euronics non si ferma qui, perché anche il Samsung Galaxy Book5 Gray a 999,00 euro è in lista. E se la serata deve brillare, Euronics propone la Nintendo Switch 2 nera a 469,99 euro e il gigantesco Samsung Smart TV UHD 4K 85″ a 999 euro. In casa, poi, si vola con la potenza della Dyson V11 Fluffy Nickel/Red a 399 euro, scelta che Euronics mette in vetrina con orgoglio. Infine, il bucato trova un nuovo ritmo con l’asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG a 599,00 euro, sempre grazie a Euronics, che tra design, efficienza e risparmio sa come conquistarti.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.