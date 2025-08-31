Fi Mini: arriva il nuovo collare per la sicurezza degli animali domestici

Nel settore in rapida crescita dei dispositivi smart dedicati agli animali domestici, la startup statunitense Fi annuncia il lancio di un prodotto destinato a farsi notare. Ideale per tutelare la sicurezza degli amici a quattro zampe. Si tratta di Fi Mini, un localizzatore GPS che si distingue per le dimensioni ridottissime e per un approccio pensato per semplificare la vita dei padroni. Con soli 16 grammi di peso, è il tracker più piccolo mai sviluppato dall’azienda. Ma non per questo meno avanzato. Il concetto alla base del progetto è permettere a cani e gatti di indossare un collare qualunque, arricchito da funzioni intelligenti. Il CEO Jonathan Bensamoun ha dichiarato che il dispositivo non obbliga i proprietari a cambiare gli accessori a cui gli animali sono abituati, si adatta al collare già acquistato.

Nuovo collare Fi Mini: ecco i dettagli

La compatibilità è uno dei punti di forza del nuovo tracker. Grazie a tre diversi sistemi di fissaggio, può essere applicato a collari con misure che variano da 3/8″ a 1″. Una soluzione che amplia il pubblico potenziale, includendo non solo i cani di piccola taglia, ma anche i gatti.

Anche se con dimensioni compatte, Fi Mini racchiude tutte le funzioni di monitoraggio tipiche dei modelli più grandi. Offre localizzazione GPS in tempo reale, avvisi immediati in caso di fuga, copertura LTE, impermeabilità certificata IP68 e fino a tre settimane di autonomia con ricarica tramite USB-C.

L’azienda ha, inoltre, già annunciato un importante aggiornamento software previsto per l’autunno: il Fi Mini+. Tale nuova versione introdurrà funzioni basate sull’intelligenza artificiale per l’analisi del comportamento. Con la possibilità di rilevare graffi, abitudini alimentari e di idratazione. Verrà anche lanciata una modalità dedicata ad Apple Watch, che consentirà di ricevere in tempo reale notifiche e dati direttamente al polso.

Riguardo i costi, Fi Mini adotta un modello in abbonamento. Il prezzo del dispositivo è fissato a 129 dollari l’anno, con varianti da 79 dollari per sei mesi o 239 per due anni. Nel pacchetto, inoltre, è incluso un anno di servizio. In un mercato che guarda sempre più al benessere degli animali attraverso la tecnologia, Fi Mini rappresenta un tentativo concreto di unire sicurezza, praticità e innovazione.