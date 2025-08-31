Huawei rinnova Petal Maps con la navigazione offline

Con l’aggiornamento 5.3.0.302, Huawei ha deciso di compiere un passo importante per avvicinare Petal Maps ai più noti servizi di navigazione. La novità più rilevante riguarda la possibilità di ottenere indicazioni stradali anche senza connessione Internet, una funzione richiesta da tempo e finalmente disponibile. L’app consente infatti di scaricare in anticipo le mappe delle aree che si intendono esplorare. Una volta attivata la modalità offline, la navigazione resta pienamente operativa anche in assenza di rete mobile.

Huawei punta su privacy e servizi integrati per Petal Maps

Tale implementazione porta Petal Maps allo stesso livello di Google Maps su un aspetto fondamentale, garantendo maggiore affidabilità per chi viaggia in zone con scarsa copertura o durante gli spostamenti all’estero. Huawei ha scelto di colmare un divario che pesava molto nella percezione degli utenti. Il debutto della navigazione offline segna dunque una tappa decisiva nella strategia dell’ azienda per rafforzare il proprio ecosistema digitale e offrire un’alternativa concreta ai servizi americani.

L’aggiornamento non si limita però alla sola navigazione offline. Huawei ha introdotto anche un sistema di localizzazione “non precisa”. Questo, se attivato, mostra la posizione dell’utente attraverso un’area circolare con un raggio di circa cinque chilometri. In questo modo viene preservata la privacy, riducendo il rischio di tracciamenti indesiderati e offrendo un livello di protezione maggiore. Una soluzione che ricorda quella già disponibile su Google Maps, ma che in PetalMaps diventa un ulteriore passo verso un uso più sicuro e consapevole.

In Cina, invece, Huawei ha scelto di spingere l’integrazione dei servizi collegando Petal Maps a Tongcheng Travel. Grazie a questa collaborazione, gli utenti possono prenotare biglietti per attrazioni turistiche e luoghi popolari direttamente dall’applicazione. Il tutto senza passare da piattaforme esterne. L’obiettivo è rendere Petal Maps un vero compagno di viaggio digitale, capace non solo di guidare ma anche di facilitare la pianificazione e l’organizzazione delle attività. Insomma, così facendo Huawei mostra la volontà di trasformare la propria app in un spazio completo, unendo mobilità, sicurezza e servizi extra.