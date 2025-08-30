iPhone 17, Apple prepara un inedito accessorio: il laccetto magnetico

Il 9 settembre Apple presenterà la nuova gamma di iPhone 17 insieme a una serie di accessori che accompagneranno il lancio. Oltre alle cover Liquid Silicone e TechWoven, pronte a sostituire le poco apprezzate FineWoven, i rumor parlano di un prodotto inedito che potrebbe suscitare parecchie discussioni: un laccetto magnetico pensato per agganciarsi direttamente alle custodie.

Il sistema Crossbody Strap

Secondo le immagini diffuse dal leaker Majin Bu, l’accessorio potrebbe chiamarsi Crossbody Strap. Non si tratterebbe di un semplice cordino, ma di un laccio con anima flessibile in metallo e proprietà magnetiche. Gli anelli alle estremità avrebbero polarità opposta, così da garantire un aggancio sicuro ma al tempo stesso rapido e intuitivo. Una soluzione più pratica rispetto ai ganci o ai passanti tradizionali, che potrebbe conquistare chi cerca un accessorio versatile per il proprio iPhone.

I primi prototipi mostrano un design in nylon, materiale leggero e traspirante simile a quello dei cinturini Sport Loop dell’Apple Watch. Non è esclusa, però, una variante in silicone, pensata per offrire maggiore morbidezza e flessibilità.

Non solo iPhone: possibili usi nell’ecosistema Apple

L’idea di Apple sembra andare oltre lo smartphone. Il laccetto potrebbe infatti essere compatibile anche con prodotti come gli AirPods Pro 3, ampliando gli scenari d’uso e rafforzando l’integrazione con l’ecosistema. L’accessorio sarebbe disponibile in più colorazioni, abbinate sia alle nuove cover che alle tonalità degli iPhone 17, con l’intenzione di renderlo disponibile già al momento del lancio.

Il nodo del prezzo

Se da un lato l’idea appare innovativa, resta da chiarire il prezzo. Un costo troppo alto potrebbe trasformare il laccetto in un nuovo “caso” mediatico, come accadde con il celebre panno in microfibra da 25 euro del 2021. All’epoca fu oggetto di ironia, e il rischio che questa storia si ripeta non è da escludere, visto che un accessorio del genere si presta facilmente a diventare virale.