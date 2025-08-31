Creami EXTRA WOW 150: 150GB in 4G+ a prezzo speciale!

PosteMobile ha scelto di rivoluzionare il modo in cui nuovi utenti possono approcciarsi alla telefonia mobile con l’offerta Creami EXTRA WOW 150, una proposta esclusivamente online che unisce convenienza e funzionalità in un unico pacchetto. Per appena 6,99 euro al mese, chi decide di attivare questa promozione ottiene chiamate e SMS senza limiti, accompagnati da 150GB di traffico dati in 4G+, con velocità di navigazione che può arrivare fino a 300Mbps. L’esperienza digitale così concepita permette di restare sempre connessi, guardare video, seguire corsi online o lavorare in mobilità senza doversi preoccupare del consumo dei dati.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: 150GB e chiamate illimitate

Il punto di forza dell’offerta è la rete Vodafone, nota per coprire oltre il 99% della popolazione italiana. Questo significa che anche spostandosi fuori dalle grandi città, tra paesi e zone meno centrali, la connessione rimane stabile e veloce, garantendo che lo smartphone possa davvero diventare un hub digitale affidabile. Il piano comprende anche la possibilità di condividere i propri Giga con altri dispositivi tramite hotspot, un dettaglio che trasforma lo smartphone in un punto di accesso internet versatile, utile per chi ha bisogno di connettere più device senza costi aggiuntivi.

Chi sceglie Creami EXTRA WOW 150 può contare anche su una gestione semplice dei servizi di base, con funzioni come avviso di chiamata, “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre al controllo del credito residuo direttamente dal numero dedicato. La promozione richiede di mantenere credito sufficiente per il rinnovo mensile: in caso contrario, si attiva la tariffa dati base giornaliera a consumo, mentre chiamate e SMS vengono addebitati secondo le tariffe standard. L’utente può comunque gestire la navigazione a consumo tramite SMS, app Poste Italiane o area personale sul sito PostePay, rendendo flessibile il controllo della propria linea.

Creami EXTRA WOW 150 non si limita a offrire minuti, SMS e Giga, ma costruisce un’esperienza mobile completa e semplice da usare. È pensata per chi vuole vivere la connessione senza interruzioni, sfruttando appieno la rete 4G+ e i servizi aggiuntivi che rendono la gestione della SIM pratica e immediata, senza sorprese né costi nascosti.