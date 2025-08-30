Xiaomi rivoluziona la cucina con il Mijia Kettle 3 Pro

Xiaomi amplia la propria gamma di elettrodomestici intelligenti con il nuovo Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro. Di cosa si tratta? Un dispositivo che promette di fare un salto di valore nel settore dei bollitori domestici. La sua caratteristica principale è la capacità di conservare l’acqua calda fino a 24h consecutive. Un traguardo questo che supera nettamente i modelli tradizionali, spesso limitati a circa 12h.

La potenza della base da 1.800W garantisce tempi di ebollizione rapidi, mentre le quattro impostazioni di temperatura preimpostate (45°C, 60°C, 70°C e 85°C) permettono di coprire diverse esigenze, dal latte per bambini al tè verde. Per chi cerca maggiore precisione, il dispositivo consente una regolazione grado per grado nell’intervallo compreso tra 40°C e 90°C. Questa versatilità lo rende adatto sia all’uso quotidiano che a esigenze più specifiche.

Xiaomi punta su design, capacità e prezzo competitivo

Dal punto di vista estetico, il bollitore mantiene la filosofia minimalista di Xiaomi. Parliamo quindi di linee pulite, colorazione bianca con dettagli argentati e un display digitale che mostra la temperatura in tempo reale. Oltre alla cura per il design, un altro punto di forza è la capienza di 2 litri, superiore alla media, sufficiente per preparare fino a 10 bevande senza ricaricare l’acqua.

Il Mijia Kettle 3 Pro è stato lanciato in Cina a 249 yuan, circa 30€ al cambio attuale. Non è ancora disponibile a livello internazionale, ma il precedente modello, lo SmartKettle 2-Pro, ha raggiunto anche il mercato europeo. Ciò lascia quindi pensare che la nuova versione possa arrivare in futuro anche nei negozi del nostro continente, rafforzando ulteriormente la posizione di Xiaomi tra i marchi più attivi nel settore degli elettrodomestici smart.

L’azienda cinese conferma così la sua strategia. Essa intende proporre prodotti tecnologici che uniscono funzionalità avanzate, stile moderno e prezzi accessibili. Dopo aver presentato negli scorsi giorni un mouse ergonomico economico e aver registrato ottimi risultati finanziari, Xiaomi continua a diversificare il suo catalogo con dispositivi pensati per migliorare la vita quotidiana.