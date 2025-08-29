Xiaomi porta in Europa la nuova Power Strip 20W

Xiaomi non è solo smartphone e gadget smart. L’azienda cinese infatti continua ad allargare il proprio ecosistema e questa volta lo fa con un accessorio tanto semplice quanto utile, la Xiaomi20W Power Strip, una ciabatta elettrica pensata per unire praticità e ordine. Dopo un debutto silenzioso sul sito ufficiale, il prodotto arriva ufficialmente in Europa, partendo dalla Spagna, con l’obiettivo di diffondersi presto anche in Italia.

Xiaomi Power Strip: prese Schuko e un hub USB integrato

La Xiaomi 20W Power Strip si presenta con uno stile essenziale, in linea con il design tipico del marchio. Essa offre tre prese Schuko, capaci di sostenere fino a 3.680watt, sufficienti per collegare computer, monitor o piccoli elettrodomestici. A differenza di una multipresa classica, però, integra anche un hub USB: due porte USB-C e una USB-A. Singolarmente, la porta USB-C può erogare 20W, mentre la Type-A si ferma a 18W. Prestazioni che, secondo Xiaomi, permettono di ricaricare uno Xiaomi 14 al 50% in circa 45 minuti o un iPhone 16 al 50% in 28 minuti. Usando tutte le porte insieme, però, la potenza totale scende a 15W complessivi, dettaglio che limita l’uso con dispositivi più esigenti come i laptop.

Questo prodotto è pensato soprattutto per la ricarica di smartphone, tablet e piccoli gadget. Le dimensioni compatte (285x50x40mm) lo rendono ideale per essere collocato accanto al letto o su una scrivania. Non mancano accorgimenti per rafforzare la sicurezza, come materiali ignifughi, prese con otturatore protettivo e un interruttore fisico che consente di disattivare con un click l’alimentazione di tutti i dispositivi collegati. Il cavo di alimentazione da 1,4m rappresenta un buon compromesso tra flessibilità e praticità, mentre i piedini antiscivolo garantiscono stabilità anche su superfici lisce.

Il lancio è avvenuto in Spagna a 19,99€, un prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti simili. Le pagine di supporto già comparse in Francia e Italia lasciano intendere che l’arrivo anche da noi sia imminente, a un prezzo molto vicino a quello spagnolo. Pur non essendo una ciabatta “smart” con controllo via app o integrazione domotica, la Xiaomi 20W Power Strip punta tutto sulla praticità e sul rapporto qualità-prezzo, diventando una soluzione ideale per chi cerca qualità senza spendere troppo.