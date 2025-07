ho Mobile, per pochi giorni la super offerta da 5,99 euro

Uma delle offerte dedicate alla telefonia mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile è senz’altro quella denominata ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima è tornata a disposizione degli utenti da un po’ di tempo, ormai. Tuttavia, sul sito ufficiale dell’operatore è presente un count down che ci indica che mancano pochi giorni al termine della sua disponibilità.

ho. 5,99 100 Giga, ancora pochi altri giorni per avere questa super offerta mobile

Tutti gli interessati a passare all’operatore telefonico virtuale ho Mobile avranno ancora pochi giorni per farlo attivando una super offerta. Come già accennato un apertura, infatti, sul sito ufficiale dell’operatore è presente il count down per la super offerta mobile nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima è infatti tornata a disposizione degli utenti da un po’ ,ma ora sono rimasti pochi altri giorni.

Secondo il count down presente sul sito ufficiale, infatti, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto per altri 10 giorni, ovvero fino alla giornata del prossimo 4 agosto 2025. Ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero eccezionale e a basso costo. Ogni mese, infatti, gli utenti dovranno sostenere una spesa di soli 5,99 euro.

Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+. Per tutti coloro che vorranno navigare con le nuove reti di quinta generazione, si potrà attivare il supporto alla navigazione in 5G alla massima velocità ad un costo di 1,29 euro in più al mese. Oltre a questo, il bundle dell’offerta di ho Mobile include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri.

Questa offerta è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia per chi deciderà di attivare un nuovo numero sia per chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Nel primo caso, il costo di attivazione sarà offerto gratuitamente. Nel secondo caso, il costo di attivazione avrà un prezzo variabile a partire da 2,99 euro, in base all’operatore telefonico da cui si proviene.