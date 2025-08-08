AmazonNewsOfferte

Amazon OFFERTA SENSAZIONALE: LG OLED evo 55” adesso al 50% di SCONTO

Con Amazon l’intrattenimento esplode: qualità LG top a metà prezzo, prestazioni da urlo e uno sconto che fa gola.

scritto da Rossella Vitale
Con questo LG OLED evo 55” in promo su Amazon, ti verrà voglia di lasciare accesa la TV anche mentre cucini, parli al telefono o fai stretching con la playlist anni ’90 (ma non lo fare chee consumi comunque corrente). È quel tipo di schermo che ti fa esclamare “wow” anche con il TG acceso. La tecnologia LG si è spinta oltre il limite e Amazon ha deciso di premiarti con una promo colossale. Una di quelle che durano poco e fanno rimpiangere ai ritardatari il giorno in cui hanno deciso di “pensarci su”. E tu? Tu che stai leggendo proprio adesso, hai una chance. Un device con tanto di OLED, Dolby e WebOS. E poi vuoi mettere dirlo agli amici: “L’ho preso su Amazon, al 50%…”. Non stai solo acquistando una TV, ma stai dando al tuo divano una ragione in più per trattenerti. Quindi dai, lascialo dire: questa volta Amazon ha superato sé stessa.

 Amazon ti regala il top LG a 899,00€: solo ora

Il televisore è l’LG OLED evo 55”, Serie C4 2024 (OLED55C46LA), e oggi su Amazon lo prendi a 899,00€ invece di 1.799€. Sì, hai letto bene: -50% per portarti a casa 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, AI ThinQ e processore α9 Gen7 che ottimizza ogni singolo fotogramma su 20.000 zone.La tecnologia Brightness Booster alza la luminosità del 20% rispetto ai classici OLED. E non parliamo solo di film e serie: con 4 porte HDMI 2.1, supporto a VRR, G-Sync e FreeSync, questo TV spinge il gaming fino a 4K@144fps. Design ultrasottile, bordo slim, aggiornamenti garantiti per 5 anni con webOS Re:New. Su Amazon ti arriva direttamente a casa. Zero sforzi, solo soddisfazione. L’unica fatica? Premere “Aggiungi al carrello” prima che finisca, vai qui sulla pagina prodotto.

