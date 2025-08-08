Amazon OFFERTA SENSAZIONALE: LG OLED evo 55'' adesso al 50% di SCONTO

Con questo LG OLED evo 55” in promo su Amazon, ti verrà voglia di lasciare accesa la TV anche mentre cucini, parli al telefono o fai stretching con la playlist anni ’90 (ma non lo fare chee consumi comunque corrente). È quel tipo di schermo che ti fa esclamare “wow” anche con il TG acceso. La tecnologia LG si è spinta oltre il limite e Amazon ha deciso di premiarti con una promo colossale. Una di quelle che durano poco e fanno rimpiangere ai ritardatari il giorno in cui hanno deciso di “pensarci su”. E tu? Tu che stai leggendo proprio adesso, hai una chance. Un device con tanto di OLED, Dolby e WebOS. E poi vuoi mettere dirlo agli amici: “L’ho preso su Amazon, al 50%…”. Non stai solo acquistando una TV, ma stai dando al tuo divano una ragione in più per trattenerti. Quindi dai, lascialo dire: questa volta Amazon ha superato sé stessa.

Amazon ti regala il top LG a 899,00€: solo ora

Il televisore è l’LG OLED evo 55”, Serie C4 2024 (OLED55C46LA), e oggi su Amazon lo prendi a 899,00€ invece di 1.799€. Sì, hai letto bene: -50% per portarti a casa 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, AI ThinQ e processore α9 Gen7 che ottimizza ogni singolo fotogramma su 20.000 zone.La tecnologia Brightness Booster alza la luminosità del 20% rispetto ai classici OLED. E non parliamo solo di film e serie: con 4 porte HDMI 2.1, supporto a VRR, G-Sync e FreeSync, questo TV spinge il gaming fino a 4K@144fps. Design ultrasottile, bordo slim, aggiornamenti garantiti per 5 anni con webOS Re:New. Su Amazon ti arriva direttamente a casa. Zero sforzi, solo soddisfazione. L’unica fatica? Premere “Aggiungi al carrello” prima che finisca, vai qui sulla pagina prodotto.