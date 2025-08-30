Promozione Very Mobile: buoni Amazon inclusi in alcune offerte

Very Mobile sta conquistando gli utenti grazie ad alcune iniziative davvero interessanti.

Negli ultimi tempi, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di inserire come omaggio, in alcune delle sue tariffe telefoniche, dei buoni Amazon, che sono stati particolarmente apprezzati dalla clientela.

In particolare, i piani tariffari che prevedono come omaggio un buono Amazon sono due.

Very mobile: le promozioni che prevedono come omaggio un buono Amazon

I due piani tariffari di Very Mobile che prevedono come omaggio un buono Amazon dal valore di 10 euro fanno parte delle promozioni disponibili per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali.

La prima promozione è disponibile fino al 4 settembre e prevede 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati. Il costo della tariffa è di 6,99 € al mese per sempre, mentre Sim e spedizione sono gratuita e l’attivazione dell’offerta a un costo di 0,99 centesimi.

La seconda tariffa, invece, è sempre disponibile fino al 4 settembre, ma offre 300 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese per sempre. In più la Sim e la spedizione sono gratuite, mentre l’attivazione dell’offerta ha un costo di 0,99 centesimi.

Dunque, con le due tariffe appena elencate sia in omaggio un buono Amazon di 10 € da spendere sul sito.

Le tariffe di Very Mobile, inoltre, includono in maniera del tutto gratuita alcuni servizi, come la possibilità di attivare l’hotspot, il servizio Ti ho cercato e quello RingMe.

Per l’attivazione di qualsiasi tariffa dell’operatore non sono previsti vincoli contrattuali, inoltre l’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese e dei giga presenti sulla propria tariffa si hanno a disposizione 10,1 giga in più, e anche tutti i minuti e gli SMS per navigare nei paesi dell’Unione Europea senza nessun tipo di costo aggiuntivo.

Infine, tramite l’app di Very Mobile è possibile gestire alcuni servizi, come l’attivazione delle chiamate internazionali e satellitari.