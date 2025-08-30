Porsche 911 GT3 RS 2026: un motore ancora più potente per il modello?

Le ultime foto spia hanno svelato una Porsche 911 GT3 RS 2026 senza segreti nella parte posteriore. Il cambiamento appare radicale. Il paraurti è stato ridisegnato da zero. Un diffusore inedito domina la scena, con quattro pinne verticali per lato che promettono una gestione dell’aria estrema. I due terminali centrali, ora più grandi, non bastano più. Accanto a loro compaiono due nuove uscite di scarico laterali, mai viste su questo modello. Una scelta che lascia intuire modifiche profonde sotto la carrozzeria della Porsche. Una griglia di ventilazione supplementare, collocata tra la targa e la fascia luminosa, accende ulteriori sospetti.

Addio aspirato, arriva il turbo su Porsche?

L’ipotesi più eccitante riguarda proprio il motore della Porsche T3 RS. Fino a oggi la leggenda era affidata al sei cilindri aspirato da quattro litri. Una meccanica pura, amata senza condizioni. Ora il vento soffia in direzione opposta. Voci insistenti parlano di un sei cilindri biturbo da 3.6 litri, già montato sulla Porsche Carrera GTS restyling. In quel modello lavora insieme a un sistema mild hybrid a 400 V con batteria da 1.9 kWh. Una configurazione che garantisce potenza e risposta immediata, ma introduce anche peso extra. È davvero pensabile su una RS che vive di leggerezza assoluta? La domanda resta sospesa. Nel frattempo, le parole del responsabile GT Andreas Preuninger pesano come macigni. Per rispettare l’Euro 7, le Porsche GT3 dovranno scegliere tra turbo o ibrido. Il destino pare segnato.

Il prototipo continua a girare con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e cerchi da 21 pollici, fedeli all’attuale generazione. La cura aerodinamica, però, lascia intendere un passo ulteriore verso la pista. Se la conferma del turbo dovesse arrivare, la nuova Porsche GT3 RS potrebbe avvicinarsi per filosofia alla futura GT2 RS, attesa anch’essa per il 2026. Quest’ultima debutterà con una configurazione ibrida ispirata alla Turbo S, proiettando l’intera gamma in una dimensione mai esplorata. La GT3 RS resterebbe così la supercar più estrema, ma con qualcosa di diverso. È davvero la fine dell’era aspirata? O l’inizio di una nuova leggenda? Le risposte arriveranno solo al debutto, previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.