Jeep Cherokee 2026: ritorno spettacolare con design e motore Full Hybrid

La nuova Jeep Cherokee 2026 torna sulle strade americane dopo una pausa di due anni. Il SUV cresce in ogni misura dalla lunghezza che raggiunge 4.778 mm, poi con la larghezza arriva a 2.123 mm e l’altezza tocca 1.715 mm. Il passo aumenta fino a 2.870 mm, con un’abitabilità migliorata. Il design fonde tradizione e modernità. Il frontale mantiene la griglia a sette feritoie, simbolo intramontabile. Il cofano della Jeep piatto e i passaruota squadrati accentuano la robustezza. Dietro, i fari adottano un disegno a blocchi mentre il lunotto si estende per tutta la larghezza con effetto incassato. Un richiamo elegante ai modelli storici, capace di accendere la nostalgia.

Interni e comfort, motori e prezzo di una nuova Jeep spettacolare

Il volante della Jeep ridisegnato introduce un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, affiancato al sistema Uconnect 5 con schermo da 12,3 pollici. L’infotainment integra Android Auto e Apple CarPlay wireless. La console centrale ospita il selettore rotativo della trasmissione e il comando Selec-Terrain con modalità Auto, Sport, Neve e Sabbia/Fango. Ogni funzione è a portata di mano grazie a pulsanti fisici dedicati al clima e alle impostazioni principali. La capacità di carico della nuova versione della Jeep parte da 952 litri e sale a 1.934 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Sotto il cofano Jeep troviamo nuova motorizzazione ibrida. Il sistema combina un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri da 179 CV con due unità elettriche. La potenza complessiva raggiunge 213 CV e 312 Nm di coppia. La trasmissione a variazione continua elettronica dialoga con una batteria da 1,08 kWh. Il tutto lavora con il sistema di trazione integrale Active Drive I, dotato di disconnessione automatica dell’asse posteriore per ottimizzare l’efficienza. La piattaforma STLA Large costituisce le fondamenta del progetto. La stessa sarà adottata dalle prossime Alfa Romeo Stelvio e Giulia. È lecito chiedersi se questo propulsore arriverà anche in Europa. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti è fissato a 36.995 dollari, circa 31.800 euro, un valore che sembra destinato ad attirare l’attenzione di chi sogna un SUV Jeep dal fascino intramontabile.