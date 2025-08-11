CoopVoce restaura la EVO 200 con un prezzo FOLLE: battuti tutti i provider

Nel panorama delle offerte mobili, CoopVoce torna a farsi notare con una proposta pensata per chi cerca una tariffa completa, senza compromessi e con un prezzo bloccato. Si chiama EVO 200 ed è la nuova offerta con cui il gestore virtuale prova a competere con le soluzioni di fascia alta degli operatori tradizionali, puntando su un mix ben bilanciato tra giga, chiamate e trasparenza.

CoopVoce stupisce con giga, SMS e minuti senza limiti: ecco i dettagli della promo

Il pacchetto proposto da EVO 200 include ogni mese minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G al prezzo fisso di 7,90 € al mese, garantito per sempre, senza aumenti futuri o vincoli nascosti. Un dettaglio che, nel mercato attuale, rappresenta un valore importante per chi è stanco di rimodulazioni improvvise o condizioni mutevoli.

La rete utilizzata da CoopVoce è quella di TIM, e questo consente una buona copertura sul territorio nazionale. Il traffico dati è in 4G, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani come streaming, social e lavoro da mobile.

Bonus extra per chi sceglie di affidarsi a CoopVoce

Fino al 18 agosto 2025, l’attivazione di EVO 200 è completamente gratuita. Inoltre, chi attiva anche l’opzione Rinnovo Facile ha diritto a 20 euro di bonus, spendibili anche come credito residuo. Una mossa pensata per fidelizzare fin da subito i nuovi utenti, incentivandoli a restare.

EVO 200 si inserisce così in un segmento affollato, cercando di fare breccia tra coloro che cercano una tariffa chiara, conveniente e stabile nel tempo. Nessuna distinzione in base all’operatore di provenienza: l’offerta è accessibile a chiunque, senza limitazioni.

Con questa proposta, CoopVoce rilancia la sfida ai concorrenti e conferma la propria strategia orientata a offerte trasparenti e competitive, che parlano direttamente a chi non vuole sorprese in bolletta. Insomma, è davvero difficile trovare di meglio in giro, soprattutto se si vuole risparmiare avendo tutto a disposizione ogni mese.