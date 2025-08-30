Dyson rinnova i suoi purificatori con filtri più avanzati

Dyson amplia la sua offerta presentando due purificatori aggiornati, il Purifier Hot+Cool HP1 e l’ Humidify+Cool PH2 De-Nox. Entrambi si distinguono per l’introduzione di filtri di nuova generazione, progettati per catturare quantità maggiori di gas e odori e garantire un’aria domestica più salubre.

Il modello HP1 integra un filtro a carbone attivo arricchito con Tris, studiato per neutralizzare composti organici volatili e cattivi odori. A questo si affianca il collaudato filtro HEPA H13, capace di trattenere il 99,95% delle particelle ultrafini fino a 0,1 micron. Oltre alla funzione di purificazione, il dispositivo agisce da ventilatore e termoventilatore, offrendo freschezza in estate e calore immediato in inverno. Grazie alla tecnologia Air Multiplier, distribuisce uniformemente il flusso d’aria, mentre la compatibilità con l’app MyDyson consente di monitorare e gestire la qualità dell’aria anche a distanza. Certificato per ambienti fino a 81m³, il nuovo HP1 si propone come un sistema completo da usare tutto l’anno.

Dyson PH2 De-Nox: umidificazione e protezione avanzata

Il secondo modello presentato da Dyson, il Purifier Humidify+Cool PH2 De-Nox, evolve ulteriormente la linea con un approccio più completo. Oltre alla purificazione, integra un sistema di umidificazione igienica basato sulla tecnologia Ultraviolet Cleanse, che elimina fino al 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. La vera novità è il filtro K-Carbon con carbonato di potassio, in grado di catturare fino al 50% in più di biossido di azoto, una delle sostanze più inquinanti nelle abitazioni urbane.

Il PH2 De-Nox combina queste innovazioni con un filtro HEPA H13 a tre stadi completamente sigillato, capace di bloccare quasi tutte le particelle ultrafini. Il serbatoio da 5 litri assicura fino a 36h di umidificazione continua, contribuendo al comfort dell’ambiente e alla protezione della pelle. Anche questo modello può essere gestito tramite l’app MyDyson, con possibilità di creare programmi personalizzati e utilizzare comandi vocali.

Disponibili già sul sito ufficiale, i due nuovi purificatori Dyson si collocano in una fascia di prezzo premium. Parliamo di 599€ per l’HP1 e 799€ per il PH2 De-Nox. Con questi aggiornamenti, Dyson conferma la sua posizione di riferimento nel settore, puntando a unire tecnologia, design e funzionalità sempre più avanzate.