Microsoft lascia OpenAI e lancia i suoi modelli AI: MAI-Voice-1 e MAI-1-preview

Microsoft ha presentato ufficialmente i suoi primi modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente, segnando un passaggio importante nella sua strategia tecnologica. Dopo anni di stretta collaborazione con OpenAI, l’azienda di Redmond sceglie di affiancare ai modelli esterni soluzioni proprietarie, puntando a una maggiore indipendenza e a un’offerta più diversificata.

MAI-Voice-1, il modello vocale ad alta efficienza

Il primo annuncio riguarda MAI-Voice-1, un modello vocale progettato per combinare prestazioni elevate e consumi ridotti. Secondo i dati diffusi, è in grado di generare un minuto di audio in meno di un secondo utilizzando una sola GPU, un traguardo che ne evidenzia l’efficienza. Questo strumento è già operativo all’interno di Copilot, dove viene impiegato per funzioni come la creazione di discussioni in stile podcast o la realizzazione di notiziari audio attraverso Copilot Daily.

Gli utenti possono sperimentarne le capacità tramite Copilot Labs, inserendo un testo e scegliendo voce e tono della conversazione. Una dimostrazione concreta di come Microsoft stia orientando l’AI verso applicazioni pratiche e accessibili a tutti.

MAI-1-preview, un modello generale in anteprima

Accanto al modello vocale, Microsoft ha introdotto MAI-1-preview, una prima versione di un modello addestrato su circa 15.000 GPU Nvidia H100. La sua funzione principale è quella di seguire istruzioni e fornire risposte utili a domande quotidiane.

Come spiegato da Mustafa Suleyman, responsabile di Microsoft AI, l’obiettivo non è concentrarsi solo su casi aziendali, ma realizzare un’intelligenza realmente utile al consumatore. La direzione scelta è quella di un AI orientata alla vita di tutti i giorni, capace di sfruttare dati predittivi e strumenti legati alla pubblicità e alla telemetria per offrire risposte più pertinenti.

MAI-1-preview è già stato inserito nella piattaforma di benchmarking AI LMArena e verrà gradualmente integrato in Copilot, inizialmente per compiti testuali.

Una nuova fase per l’AI di Microsoft

Con queste mosse, Microsoft lancia un messaggio chiaro: l’intelligenza artificiale non sarà solo frutto di partnership esterne, ma diventerà sempre più una tecnologia proprietaria, ottimizzata per l’esperienza del consumatore e destinata a evolvere all’interno dell’ecosistema Copilot.