Microsoft Copilot, al via i test sulla modalità Smart

L’intelligenza artificiale ha ormai dato il via a una vera e propria rivoluzione nel mondo tech e, di conseguenza, alcune abitudini dell’uomo. La routine viene infatti semplificata grazie all’uso di strumenti basati sull’AI che consentono di portare a termine compiti semplice o più o meno complessi in pochissimo tempo. Al fine di offrire sempre un’esperienza d’uso ottimale, le aziende continuano a lavorare sui propri strumenti. Un esempio sono i comuni e diffusi chatbot come ChatGPT o Copilot di Microsoft.

Se almeno una volta avete utilizzato una di queste soluzioni non potete non sapere che entrambe le aziende puntano a migliorare i servizi offerti. Sembrerebbe, infatti, che Microsoft abbia dato il via a test “segreti” di GPT-5.

Microsoft Copilot: test su GPT-5

Importanti notizie coinvolgono il mondo tech e alcuni utenti che utilizzano giornalmente l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riscontrato da alcuni utenti, infatti, Copilot avrebbe una nuova modalità denominata Smart. Ma di cosa si tratta nello specifico? Microsoft probabilmente ha già dato il via ai test di GPT-5 al fine di rendere il servizio offerto ancora più ottimale.

La modalità Smart, secondo quanto diffuso, consente di adattare il livello di ragionamento in automatico. Dunque, seguendo la difficoltà della domanda che viene posta. In questo modo, Copilot avrà la capacità di selezionare la tipologia di ragionamento da portare a termine in alternativa alle modalità finora disponibili (risposta rapida, think deeper e deep research).

Con questa novità, dunque, Copilot sarà in grado di gestire al meglio il processo di ragionamento in base alla complessità. La modalità Smart non farà altro che rendere una delle soluzioni più utilizzate dagli utenti ancora più interessante. Non a caso, l’esperienze d’uso grazie a tale innovazione sarà ancora più semplice, semplificando di conseguenza la vita degli utenti che decidono di fare riferimento all’AI per risolvere dubbi, quesiti e non solo.