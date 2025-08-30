Threads sfida ancora X con i post lunghi e gli allegati di testo

Threads continua a fare la guerra a X e questa volta introducendo due nuove possibilità per i suoi utenti. Poco tempo fa è stato tagliato un nuovo traguardo sugli utenti attivi mensili che sono arrivati oltre i 400 milioni ma ora si parla di due funzioni molto richieste, come gli allegati di testo ma non solo. Infatti è pronta anche la possibilità di poter superare i 500 caratteri di limite.

Come funzionano i text attachment

La funzione, individuata dallo sviluppatore Radu Oncescu su iOS, permette di aggiungere a un post un blocco di testo separato e formattato. Questo significa che sarà possibile utilizzare grassetto, corsivo e sottolineature, strumenti assenti nei post tradizionali. Una volta pubblicato, l’allegato apparirà in una casella grigia che potrà essere aperta con un tasto “Leggi di più”, offrendo così uno spazio aggiuntivo per contenuti più lunghi e articolati.

Secondo quanto spiegato da Meta, l’obiettivo è dare agli utenti un modo per condividere pensieri più complessi, estratti di articoli, brani di libri o riflessioni che non trovano spazio nel formato breve. Al momento non è previsto l’inserimento di link o contenuti multimediali negli allegati, ma l’azienda ha lasciato intendere che queste possibilità potrebbero arrivare in seguito, sulla base del riscontro della community.

La differenza con X

Un dettaglio che non passa inosservato riguarda il modello di accesso. A differenza di X, dove per superare i 280 caratteri è necessario un abbonamento Premium che consente di scrivere fino a 25.000 caratteri, Threads sembra voler offrire questa opzione gratuitamente. Una scelta che rappresenterebbe un chiaro messaggio competitivo: dare a tutti gli iscritti la possibilità di scrivere post più lunghi senza costi aggiuntivi.

Se l’esperimento sarà esteso a tutti gli utenti, Threads potrebbe rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama dei social, distinguendosi come piattaforma più aperta e meno vincolata a modelli di monetizzazione aggressivi.