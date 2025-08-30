Netflix presenta le novità in arrivo a settembre

Con settembre alle porte, Netflix si prepara a salutare l’autunno con un’ondata di nuove produzioni. Novità pronte a catturare l’attenzione del pubblico. Il mese si preannuncia particolarmente ricco, spaziando tra docuserie, thriller psicologici, drammi familiari e grandi ritorni attesi da tempo. Si parte con “AKA Charlie Sheen”, disponibile dal 10 settembre. Un ritratto sincero dell’attore americano che, dopo sette anni di sobrietà, sceglie di raccontarsi senza filtri. Tra umorismo pungente e momenti di vulnerabilità, Sheen ripercorre la sua carriera e la sua vita privata come mai prima d’ora.

Le novità in arrivo su Netflix

Dall’11 settembre tornano intrighi e vendette con la seconda stagione di “Beauty in Black”. Qui Kimmie, ex escort divenuta erede di un impero cosmetico corrotto, prende in mano le redini della compagnia. Scatenando una guerra senza esclusione di colpi. Il 12 settembre, invece, sarà il turno di “The Wrong Paris”. Una commedia romantica con Miranda Cosgrove e Pierson Fodé. La protagonista, convinta di partecipare a un reality ambientato a Parigi, in Francia, scopre troppo tardi di essere stata spedita nella più modesta Paris, Texas. Determinata a uscire al più presto dal programma, finirà invece per mettersi in gioco più di quanto immaginasse.

La scena newyorkese diventa teatro di segreti e rivalità in “Black Rabbit” (18 settembre). Con Jude Law e Jason Bateman nei panni di due fratelli divisi da vecchi rancori e da un locale di lusso che rischia di diventare la loro rovina. Il 19 settembre, invece, arriva “Il Rifugio Atomico”. Un dramma claustrofobico ambientato in un bunker di lusso dove l’élite mondiale affronta la propria caduta morale.

Per gli appassionati di survival game, il 25 settembre segna il ritorno di “Alice in Borderland” con la sua terza stagione. Arisu, dopo aver riconquistato la vita reale insieme a Usagi, è costretto a tornare nella “Borderland” che credeva di aver lasciato per sempre. Una nuova minaccia, il temibile “Jolly”, lo metterà davanti a prove estreme per salvare la donna che ama. Il thriller adolescenziale “Wayward”, in arrivo il 25 settembre, trasporta lo spettatore nella cittadina di Tall Pines. Qui due ragazze tentano di fuggire da un’accademia per giovani problematici. La loro lotta per la libertà si intreccia con quella di un poliziotto deciso a svelare le ombre che infestano il luogo. Inoltre, sempre il 25 settembre, arriva su Netflix “House of Guinness” affresco storico che ripercorre l’ascesa e le lotte interne della celebre dinastia irlandese della birra.