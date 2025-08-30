Ad
AndroidGamingNews

Google Play Giochi cambia le regole: raccolta dati obbligatoria dal 23 settembre

Google Play Giochi introdurrà statistiche e traguardi, ma con raccolta dati obbligatoria. Nessuna opzione di opt-out: chi non accetta dovrà cancellare il profilo.

scritto da Felice Galluccio
Google Play Giochi cambia le regole: raccolta dati obbligatoria dal 23 settembre

È arrivata una modifica importante che Google ha appena comunicato a tutti gli utenti che utilizzano un profilo associato a Google Play Giochi. Stando a quanto riportato infatti, dal prossimo 23 settembre verrà introdotta ufficialmente una nuova sezione dedicata espressamente ai progressi di gioco e alle statistiche riguardanti proprio l’attività da gaming. L’obiettivo è quello di mostrare in modo più chiaro l’attività svolta sui titoli installati dal Play Store. Dietro questa funzione, però, si nasconde un cambiamento cruciale: la raccolta dati diventerà obbligatoria. Si tratta quindi di un vero e proprio dietrofront rispetto a quanto visto in precedenza con gli utenti che dunque dovranno adattarsi a questo modo di vedere la situazione.

Quali informazioni verranno raccolte

Per alimentare la nuova sezione, Google ha spiegato che registrerà in automatico quali giochi vengono utilizzati e in quali momenti. I dati serviranno sia a costruire la panoramica di statistiche e progressi, sia a “migliorare l’esperienza complessiva del servizio”. A differenza di altre pratiche di raccolta dati, in questo caso non sarà prevista alcuna possibilità di opt-out: chi vorrà continuare a utilizzare il proprio profilo Play Giochi dovrà accettare le nuove condizioni.

Le opzioni per chi non vuole condividere i dati

Nell’email inviata agli utenti, l’azienda ha chiarito che le attuali impostazioni di privacy non subiranno modifiche e che la condivisione di informazioni con gli sviluppatori proseguirà come in passato. Tuttavia, per chi non gradisse questa forma di monitoraggio, l’unica alternativa proposta è la cancellazione del profilo Play Giochi. Nella comunicazione Google ha persino ricordato che è possibile eliminare l’intero account Google, sebbene si tratti di una scelta estrema. Di certo c’è da sottolineare che il servizio Google Play Giochi non è di fondamentale importanza per chi vuole giocare sul proprio dispositivo Android, per cui non siamo di fronte a qualcosa di indispensabile. Gli utenti avranno comunque del tempo per decidere.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!