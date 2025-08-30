Google Play Giochi cambia le regole: raccolta dati obbligatoria dal 23 settembre

È arrivata una modifica importante che Google ha appena comunicato a tutti gli utenti che utilizzano un profilo associato a Google Play Giochi. Stando a quanto riportato infatti, dal prossimo 23 settembre verrà introdotta ufficialmente una nuova sezione dedicata espressamente ai progressi di gioco e alle statistiche riguardanti proprio l’attività da gaming. L’obiettivo è quello di mostrare in modo più chiaro l’attività svolta sui titoli installati dal Play Store. Dietro questa funzione, però, si nasconde un cambiamento cruciale: la raccolta dati diventerà obbligatoria. Si tratta quindi di un vero e proprio dietrofront rispetto a quanto visto in precedenza con gli utenti che dunque dovranno adattarsi a questo modo di vedere la situazione.

Quali informazioni verranno raccolte

Per alimentare la nuova sezione, Google ha spiegato che registrerà in automatico quali giochi vengono utilizzati e in quali momenti. I dati serviranno sia a costruire la panoramica di statistiche e progressi, sia a “migliorare l’esperienza complessiva del servizio”. A differenza di altre pratiche di raccolta dati, in questo caso non sarà prevista alcuna possibilità di opt-out: chi vorrà continuare a utilizzare il proprio profilo Play Giochi dovrà accettare le nuove condizioni.

Le opzioni per chi non vuole condividere i dati

Nell’email inviata agli utenti, l’azienda ha chiarito che le attuali impostazioni di privacy non subiranno modifiche e che la condivisione di informazioni con gli sviluppatori proseguirà come in passato. Tuttavia, per chi non gradisse questa forma di monitoraggio, l’unica alternativa proposta è la cancellazione del profilo Play Giochi. Nella comunicazione Google ha persino ricordato che è possibile eliminare l’intero account Google, sebbene si tratti di una scelta estrema. Di certo c’è da sottolineare che il servizio Google Play Giochi non è di fondamentale importanza per chi vuole giocare sul proprio dispositivo Android, per cui non siamo di fronte a qualcosa di indispensabile. Gli utenti avranno comunque del tempo per decidere.