YouTube Music rinnova l’interfaccia su Android: ecco cosa cambia

YouTube Music sta ricevendo un aggiornamento importante su Android che porta con sé un restyling dell’interfaccia. Dopo dieci anni dal debutto, l’app introduce una novità pensata per semplificare l’uso con una sola mano: il pulsante di ricerca non è più in alto a destra, ma viene spostato nella barra di navigazione inferiore.

La ricerca diventa più accessibile su YouTube Music

Con la nuova versione, l’icona della lente d’ingrandimento scompare dalla parte alta dello schermo. Al suo posto, nella barra inferiore, compare il pulsante “Ricerca” che sostituisce la vecchia icona della bussola legata alla sezione “Esplora”. Questo cambiamento rende l’app più comoda da usare sugli schermi grandi, anche se comporta un passaggio in più: per avviare la ricerca bisogna toccare il pulsante e poi selezionare la barra di testo.

La scelta può sembrare meno immediata, ma risponde a una logica di praticità. Avere il comando nella parte bassa dello schermo permette di accedervi facilmente con il pollice, senza dover allungare la mano verso l’alto.

Una nuova scheda che unisce ricerca ed esplorazione

La scheda “Ricerca” non si limita a offrire un campo di testo. È stata ripensata come un punto unico che fonde le funzioni della vecchia ricerca con quelle di “Esplora”. Oltre alla barra in cui digitare la query, compaiono griglie di contenuti che riprendono le sezioni note: “Nuove uscite”, “Classifiche”, “Stati d’animo e generi” e “Podcast”. In questo modo, la navigazione diventa più completa e immediata.

Distribuzione graduale per gli utenti YouTube Music su Android

La novità non è ancora disponibile per tutti. Google la sta testando con un numero ristretto di utenti, così da raccogliere feedback prima del rilascio su larga scala. È il consueto approccio dell’azienda, che preferisce introdurre i cambiamenti in modo graduale per perfezionare l’esperienza finale. A breve quindi tutti potranno testare le novità e stabilire se saranno utili o meno.