Galaxy Watch8 e Watch Ultra ricevono le patch di Agosto

Samsung ribadisce, ancora una volta, la centralità del supporto software nella sua strategia. Non solo smartphone e tablet, ma anche i nuovi indossabili beneficeranno infatti di aggiornamenti costanti. A tal proposito nelle ultime ore è stato infatti avviato il lancio delle patch di sicurezza di agosto 2025 per Galaxy Watch8, Watch8 Classic e Watch Ultra.

L’update ha un peso complessivo di poco più di 160MB e introduce le correzioni di sicurezza più recenti. Per i modelli Galaxy Watch8 e Classic il firmware corrisponde alla sigla L320XXS1AYH7, mentre per il Watch Ultra è stato individuato il codice L705NKOS1BYH6. Gli utenti possono avviare l’installazione tramite l’app GalaxyWearable, accedendo alle impostazioni e selezionando l’opzione “Aggiornamenti software”. Questa attenzione alla tempestività consolida la reputazione di Samsung come uno dei marchi più affidabili sul fronte del supporto, fattore sempre più determinante nella scelta di un dispositivo.

Galaxy Watch: lancio partito in Corea ora in arrivo in altri mercati

Per ora l’aggiornamento è disponibile esclusivamente per i modelli venduti in Corea del Sud, ma il lancio internazionale dovrebbe essere solo questione di giorni. È una prassi consolidata per Samsung rilasciare prima in patria e successivamente estendere la distribuzione anche ad altri Paesi.

L’arrivo delle patch di Agosto rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione dei Galaxy Watch di nuova generazione, dispositivi che integrano funzioni sempre più avanzate di monitoraggio della salute, notifiche e integrazione con l’ecosistema Wear OS. La sicurezza diventa dunque un aspetto imprescindibile, tanto quanto il design e le prestazioni.

Con Galaxy Watch8 e WatchUltra, Samsung ha quindi alzato il livello del settore degli smartwatch, puntando su materiali premium, software dedicato al benessere e funzioni che guardano al futuro. Aggiornamenti puntuali come quello rilasciato in queste ore contribuiscono a rafforzare la fiducia degli utenti e a garantire una longevità tecnologica superiore rispetto a molti concorrenti. La scelta di portare migliorie rapide anche su dispositivi appena lanciati dimostra così come il brand voglia mantenere il passo non solo con i top di gamma, ma anche con l’intero ecosistema di prodotti Galaxy, offrendo un’esperienza uniforme e sempre sicura.