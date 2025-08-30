Google

Google ha annunciato una nuova modalità per gestire il controllo parentale direttamente all’interno delle impostazioni di sistema su Android. Con l’ultima versione, infatti, compare una voce dedicata chiamata Parental Controls, che centralizza le funzioni di supervisione e rende più semplice per i genitori configurare regole e limiti d’uso sui dispositivi affidati ai figli.

Un accesso diretto dalle impostazioni

Fino a oggi, i controlli parentali erano accessibili soltanto attraverso l’app Google Family Link, che permetteva una gestione completa ma richiedeva un’installazione separata. Con l’aggiornamento, Android integra un menù dedicato che consente ai genitori di impostare le principali regole direttamente dallo smartphone o dal tablet del minore. L’accesso è protetto da un codice PIN, così da impedire modifiche non autorizzate da parte dei più piccoli.

Le funzioni disponibili

Il nuovo pannello di Parental Controls offre diversi strumenti pratici per regolare l’uso quotidiano dei dispositivi. Tra le opzioni ci sono:

limiti di tempo giornaliero per l’utilizzo dello schermo; la possibilità di impostare fasce orarie di inattività, ad esempio la notte o durante i compiti; il blocco o la limitazione di singole app, così da consentire l’uso solo di quelle approvate; il filtraggio dei contenuti non adatti ai minori durante la navigazione online, con controlli specifici per Google Chrome e Google Ricerca.

Queste impostazioni permettono di bilanciare autonomia e sicurezza, fornendo ai genitori un controllo immediato e intuitivo.

L’integrazione con Family Link

La novità non sostituisce del tutto Family Link, ma lo integra. Per chi desidera un livello di gestione più avanzato, come il monitoraggio della posizione, l’approvazione degli acquisti o la configurazione di orari scolastici, resta disponibile l’app dedicata. La differenza è che ora i genitori possono decidere in qualsiasi momento di passare dai controlli base alle funzioni avanzate, con un percorso più chiaro e immediato.

In altre parole, Android rende visibile a tutti un primo set di strumenti di protezione digitale, ma lascia a chi ne ha bisogno la possibilità di accedere alle soluzioni più complete già note attraverso Family Link.

Una gestione più semplice e immediata

Il vantaggio principale della nuova sezione è la semplicità di configurazione. Molti genitori, specialmente quelli meno abituati a gestire applicazioni aggiuntive, potranno così attivare le regole fondamentali senza scaricare nulla di esterno. Si tratta di un approccio che rende l’uso più inclusivo e riduce la barriera tecnica per chi cerca un controllo minimo e veloce.

L’idea di Google è di offrire un sistema a più livelli: da un lato, le impostazioni integrate per i bisogni essenziali; dall’altro, l’app Family Link per un monitoraggio avanzato. Una struttura pensata per adattarsi alle esigenze delle diverse famiglie.