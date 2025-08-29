WhatsApp: attenti a questo gruppo, può rubarvi tanti soldi

Ogni utente durante l’arco della giornata sicuramente utilizza l’applicazione WhatsApp per comunicare con i propri cari in modo rapido e veloce, allo stato attuale si tratta dell’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza alcun dubbio, la piattaforma infatti vanta una platea di utenti davvero impressionante conquistata nel corso degli anni grazie al lavoro incessante del team di sviluppo che cerca di migliorare ogni caratteristica dell’applicazione.

Purtroppo, però, ormai da diverso tempo le norme mole di utenti presenti all’interno dell’applicazione ha attirato le attenzioni anche di soggetti poco raccomandabili come i truffatori, questi ultimi infatti vedono in WhatsApp l’opportunità di colpire molte più persone rispetto agli altri mezzi di comunicazione e ovviamente hanno iniziato a sfruttarla, i casi di Truffa infatti sono aumentati esponenzialmente e stanno colpendo davvero tantissime persone compresi gli italiani.

Oggi vi raccontiamo di una nuova Truffa che sta creando molti problemi e sta colpendo tante persone, si tratta di un meccanismo che abbiamo già visto in passato su Telegram ma che per WhatsApp rappresenta una novità, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La truffa che regala soldi

La truffa di cui vogliamo parlarvi oggi ha un meccanismo decisamente peculiare per colpire gli utenti, nello specifico tutto comincia con l’aggiunta all’interno di un gruppo YouTube all’interno del quale viene proposto l’utente di portarsi a casa un facile guadagno, svolgendo piccoli compiti, come commentare alcuni video oppure mettere like, una volta fatto i truffatori in via Non realmente dei pagamenti alla vittima in modo da farli abbassare la guardia, una volta fatto però poi chiederanno a quest’ultima di inviare a sua volta un pagamento di qualche centinaio di euro promettendole di restituirglielo moltiplicato svariate volte, ovviamente l’inganno è proprio lì dal momento che i truffatori non restituiranno nemmeno un centesimo, ma anzi spariranno in pochi secondi.