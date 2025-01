Il settore della ricarica degli smartphone sembra sul punto di vivere una nuova rivoluzione. Ciò grazie a Swippitt. L’azienda, al CES 2025, ha presentato una soluzione innovativa destinata a cambiare il nostro rapporto con la batteria. Swippitt IPS (Instant Power System) offre un approccio pratico e rivoluzionario. Il sistema si basa sul battery swap istantaneo.

Swippitt presenta un nuovo sistema di ricarica

Al centro della nuova tecnologia ci sono due dispositivi complementari. Da una parte lo Swippitt Hub, una sorta di docking station che ricorda un piccolo tostapane. Dall’altra il Swippitt Link, una custodia power bank progettata per alloggiare una batteria aggiuntiva. L’idea è che la batteria del Link ricarichi in sicurezza quella degli smartphone, senza stressarla. Quando il Link si scarica, lo si inserisce nell’Hub, che in pochi secondi sostituisce la batteria esausta con una nuova e completamente carica.

Lo Swippitt Hub può contenere fino a cinque batterie intercambiabili. Quest’ultime sono da 3.500 mAh ciascuna. Quando una batteria scarica viene inserita nell’Hub, questa viene automaticamente ricaricata e posizionata alla fine della “fila”. In meno di quattro secondi, l’utente può disporre di una batteria carica e tornare operativo con il proprio smartphone.

Al momento, il sistema Swippitt è compatibile solo con alcune generazioni di iPhone (14, 15 e 16). L’azienda ha però annunciato che entro la fine del 2025 saranno disponibili versioni per smartphone Android di Google e Samsung. L’Hub, invece, è universale. Quest’ultimo, infatti, non interagisce direttamente con lo smartphone. Dunque, può essere utilizzato per qualsiasi dispositivo compatibile con una custodia Swippitt Link.

Swippitt IPS non è economico, ma le offerte lancio lo rendono più accessibile. Lo Swippitt Hub viene proposto a 350 dollari (invece di 450). Mentre il Link costa 84 dollari con uno sconto del 30%. Sono disponibili pacchetti combinati a partire da 280 dollari. Anche se il costo iniziale può sembrare alto, i benefici in termini di praticità ed efficienza potrebbero giustificarlo. Soprattutto per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.