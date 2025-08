Viaggi in treno d’estate: ecco quali sono i gadget indispensabili

Il viaggio in treno resta uno dei mezzi preferiti per spostarsi durante l’estate. Che si tratti di una tratta lunga o breve, l’esperienza può essere migliorata grazie a piccoli gadget tecnologici pensati per offrire comodità, intrattenimento e organizzazione, anche senza Wi-Fi o prese elettriche a disposizione. Ci sono alcuni consigli che fareste bene a seguire.

Cuffie a cancellazione del rumore

Il primo accessorio da non dimenticare è un paio di cuffie over-ear o auricolari con ANC. Eliminano i rumori ambientali, come conversazioni o annunci, e permettono di godersi musica, podcast o film in totale relax. I modelli più recenti offrono anche modalità “trasparente” per non isolarsi completamente.

Powerbank e prese multiple

Nei treni più vecchi può mancare una presa per ogni sedile. Una powerbank capiente, con almeno 20.000 mAh, garantisce autonomia per tutto il viaggio. Utile anche un adattatore multipresa da viaggio con USB-A e USB-C, da condividere con altri passeggeri.

Supporto per smartphone o tablet

Leggere, guardare una serie o lavorare diventa più comodo con un supporto pieghevole che mantiene il dispositivo all’altezza giusta. I modelli con clip si agganciano al tavolino o alla borsa, lasciando le mani libere.

Luce da lettura a LED

Per chi ama leggere libri cartacei o ebook di sera, una lampada LED portatile è ideale. Leggera e orientabile, non disturba gli altri passeggeri e consente di leggere anche in ambienti poco illuminati.

Organizer da sedile

Infine, un organizer da viaggio che si appende al sedile di fronte può contenere tutto: dispositivi, snack, documenti e cavi. Aiuta a tenere la postazione in ordine e a non dimenticare nulla al momento di scendere.

Con pochi accessori tech ben scelti, anche un viaggio in treno diventa un’esperienza comoda, organizzata e piacevole. Un viaggio in treno che in genere dura ore, potrebbe sembrare addirittura accorciarsi con i giusti dispositivi tra le proprie mani.