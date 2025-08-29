Very Mobile: 200GB in 5G per battere Iliad e tutti gli altri

Il panorama delle tariffe mobili continua a movimentarsi e questa volta è Very Mobile a rendersi protagonista con una promozione che combina convenienza, semplicità e servizi completi. La nuova offerta si rivolge a tutti gli utenti, senza vincoli di provenienza, e conferma la strategia del gestore virtuale di puntare su pacchetti chiari e prezzi trasparenti. In basso ci sono tutti i dettagli del caso per gli utenti

200 giga in 5G con minuti e SMS inclusi: questo è ciò che offre Very Mobile

La promo proposta da Very Mobile ha un costo di 6,99€ al mese, bloccato per sempre. Al suo interno ci sono 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. Le condizioni di utilizzo rispettano i criteri di uso corretto e le limitazioni stabilite dal provider, in linea con le policy comuni del settore.

L’attivazione richiede un costo una tantum di 0,99€, da sostenere solo la prima volta. A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che il primo mese è completamente gratuito: in questo modo si può testare l’offerta senza dover sostenere alcuna spesa iniziale significativa.

eSIM, SPID e flessibilità di attivazione: tutto con Very Mobile ad agosto

Very Mobile punta anche sull’innovazione e sulla flessibilità delle modalità di sottoscrizione. La promozione può essere attivata online o in negozio, con la possibilità di utilizzare lo SPID per velocizzare la procedura di riconoscimento. Oltre alla tradizionale SIM fisica, è disponibile anche la eSIM virtuale, opzione sempre più richiesta da chi utilizza smartphone compatibili e non vuole dipendere da supporti fisici.

Con questa offerta, Very Mobile dimostra ancora una volta di voler conquistare nuovi utenti grazie a un mix di prezzo competitivo, bundle generoso e modalità di attivazione snelle. Una proposta che si inserisce a pieno titolo tra le tariffe più interessanti del momento.