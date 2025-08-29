Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Very Mobile: 200GB in 5G per battere Iliad e tutti gli altri

Very Mobile propone una nuova offerta aperta a tutti i clienti, con giga abbondanti, minuti e SMS illimitati, primo mese gratis e costo bloccato per sempre.

scritto da Felice Galluccio
Very Mobile: 200GB in 5G per battere Iliad e tutti gli altri

Il panorama delle tariffe mobili continua a movimentarsi e questa volta è Very Mobile a rendersi protagonista con una promozione che combina convenienza, semplicità e servizi completi. La nuova offerta si rivolge a tutti gli utenti, senza vincoli di provenienza, e conferma la strategia del gestore virtuale di puntare su pacchetti chiari e prezzi trasparenti. In basso ci sono tutti i dettagli del caso per gli utenti

200 giga in 5G con minuti e SMS inclusi: questo è ciò che offre Very Mobile

La promo proposta da Very Mobile ha un costo di 6,99€ al mese, bloccato per sempre. Al suo interno ci sono 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. Le condizioni di utilizzo rispettano i criteri di uso corretto e le limitazioni stabilite dal provider, in linea con le policy comuni del settore.

L’attivazione richiede un costo una tantum di 0,99€, da sostenere solo la prima volta. A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che il primo mese è completamente gratuito: in questo modo si può testare l’offerta senza dover sostenere alcuna spesa iniziale significativa.

eSIM, SPID e flessibilità di attivazione: tutto con Very Mobile ad agosto

Very Mobile punta anche sull’innovazione e sulla flessibilità delle modalità di sottoscrizione. La promozione può essere attivata online o in negozio, con la possibilità di utilizzare lo SPID per velocizzare la procedura di riconoscimento. Oltre alla tradizionale SIM fisica, è disponibile anche la eSIM virtuale, opzione sempre più richiesta da chi utilizza smartphone compatibili e non vuole dipendere da supporti fisici.

Con questa offerta, Very Mobile dimostra ancora una volta di voler conquistare nuovi utenti grazie a un mix di prezzo competitivo, bundle generoso e modalità di attivazione snelle. Una proposta che si inserisce a pieno titolo tra le tariffe più interessanti del momento.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!